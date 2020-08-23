23 августа "Ингулец" сыграл дебютный матч в УПЛ против "Днепра-1". Команды разошлись боевой ничьей.

Ингулец – Днепр-1 1:1

Гол: Балан, 42 – Цуриков, 33

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"Ингулец" дебютирует в УПЛ домашним матчем с "Днепром-1", однако из-за неготовности стадиона в Петрово до апреля 2021 года будет играть домашние игры в Кропивницком на стадионе "Звезда".

Но первую свою игру команда из Петрово проведет на "Днепр-Арене", где безусловно, хозяевами будут себя чувствовать подопечные Дмитрия Михайленко. Интересно, что в июне соперники провели товарищеский матч в близких к оптимальным составах и сильнее оказались футболисты "Ингульца", которые забили во втором тайме два мяча.

Матч начался с преимущества днепрян. В результате прессинга Цуриков отобрал мяч у соперника прямо в его штрафной и прострелил на Довбика, который из района угла вратарской не попал в ворота.

"Ингулец" ответил через 3 минуты: после навеса Сичиинава не совсем удачно отбил мяч Сарнавский, но Щедрый, который набегал, с 10 метров пробил прямо в голкипера.

Все же подопечные Михайленко реализовали свое преимущество в забитый мяч. На 33-й минуте Довбику так и не дали пробить во время его прорыва в центр штрафной, а вот отскок на левый фланг на Цурикова никто не контролировал.

Впрочем, дебютант УПЛ восстановил паритет еще в первом тайме. Широко выступил "Ингулец" в атаке, которая началась на левом фланге. Щедрий протянул к штрафной, отдал на Балана на правый фланг, а тот пробил в дальний нижний, не вступая в стык с Дубинчаком.

Во втором тайме "Днепр-1" создал отличный момент. Отскок от Запорожца при ударе Довбика с левого угла штрафной вывел голкипера из игры, по пустым воротам добивал Хобленко, но отправил мяч прямо в лежащего голкипера.

Также на 68-й минуте Шуст провалился при перехвате подачи углового с левого фланга, после чего по практически пустым воротам пробил Адамюк, но мяч с линии вынес Лупашко.

В итоге, "Ингулец" в дебютном матче в украинской Премьер-лиге получил 1 очко. Теперь команда из Петрово и "Днепр-1" располагаются на 5-й и 6 ступенькам турнирной таблицы.

Ингулец – Днепр-1 видеообзор