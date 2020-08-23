В лесополосе вблизи Минска нашли повешенным тело Никиты Кривцова. Он исчез еще 12 августа после акций протеста в Минске. Футболисты клуба "Молодечино", за который болел Кривцов, почтили его память на стадионе.

Об исчезновении Никиты Кривцова стало известно 12 августа. Об этом сообщила его жена. В этот день он уехал из Жодино в Минск, после чего перестал выходить на связь.

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Обнаружили его тело 22 августа в лесополосе в Минске. Он был повешен, пишет Onliner.

Следственный комитет Беларуси утверждает, что видимых телесных повреждений на теле не обнаружено. А сама смерть не имеет криминальный характер. Хотя тело семье пока не показали.

Также следователи указывают, что Никита Кривцов не привлекался к административной ответственности из-за участия в массовых протестах. Зато отмечают, что он с женой решил развестись.

Хотя уже после этого в интернете опубликовали видео, что Никита Кривцов таки участвовал в массовых протестах. На нем он с бело-красно-белым флагом ходит перед шеренгой милиционеров.

Белорусская "Трибуна" пишет, что жена погибшего сообщала о том, что в последний раз телефон Никиты включили в РНПЦ неврологии и нейрохирургии в Минске.

Памяти Никиты Кривцова

После того, как стало известно о смерти Никиты Кривцова, футболисты, тренеры и болельщики команды "Молодечина" пришли на местный стадион, чтобы почтить его память.