Беринчик нокаутировал Санчеса, Шахтер проиграл Львову: главные новости спорта 21 марта
Украинский боксер Денис Беринчик одержал пятнадцатую подряд победу, а Шахтер сенсационно проиграл Львову. Обзор главных новости спорта за 21 марта в дайджесте Спорт 24.
Источник:24 канал
Яркая победа Беринчика
Интернациональный чемпион по версии WBO в легком весе украинец Денис Беринчик в пятый раз провел защиту своего титула.
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Украинский боксер 21 марта в Броварах победил чилийца Хосе Санчеса. Поединок длился всего три раунда.
На старте третьего раунда Беринчика ошеломил соперника тяжелым ударом. Украинец зажал Санчеса у канатов и начал добивать.
Рефери решил остановить поединок – технический нокаут.
Сенсационное поражение Шахтера
Донецкий Шахтер в 19 туре неожиданно потерпел поражение от аутсайдера УПЛ – ПФК Львов.
Поединок проходил в Харькове, ведь газон "Арены Львов" готовили к матчам сборной. Как известно, поединки сборной перенесли в Киев, однако Львов таки принимал Шахтер в Харькове.
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Переезд никак не сказался на львовянах. Команды в первом тайме и на старте второго обменялись забитыми голами. В третий раз Львов вышел вперед на 73 минуте и не отпустил победу.
Осечкой Шахтера воспользовалось Динамо, которое в Киеве разгромило Рух. Теперь между Динамо и Шахтером разница 7 очков.
Йоханнес Бе выиграл Большой хрустальный глобус
21 марта официально завершился международный биатлонный сезон-2020/2021. В шведском Эстерсунде прошли женский и мужской масс-старты в рамках 10 этапа Кубка мира.
Обе гонки могли не состояться из-за сложной погоды. Масс-старты перенесли на вечер и несмотря на сильный ветер гонки состоялись.
В женском масс-старте удалось победить Ингрид-Ландмарк Тандреволд. Норвежка стала первой биатлонисткой, выигравшей масс-старт несмотря на 5 промахов.
В общем из-за ветра плохо стреляли все. Украинка Юлия Джима допустила 5 ошибок и финишировала на 12 месте.
Результаты женской гонки
1. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия)
2. Динара Алимбекова (Беларусь)
3. Франциска Пройсс (Германия)
...
12. Юлия Джима (Украина)
Мужская гонка имела большую интригу, ведь Йоханнес Бе и его норвежский земляк Стурла Легрейд вели борьбу за Большой хрустальный глобус.
До экватора гонки Легрейду удавалось быть впереди. Однако промахи на стойке отбросили Стурлу за пределы топ-3. Зато на третьем месте финишировал Бе, что позволило ему стать лучшим биатлонистом сезона.
Победу же в масс-старте вырвал француз Симон Дестьо. Украинец Дмитрий Пидручный с 4 промахами финишировал на 27 строчке.
Результаты мужской гонки
1. Симон Дестьо (Франция)
2. Эдуард Латыпов (Россия)
3. Йоханнес Бе (Норвегия)
…
27. Дмитрий Пидручный (Украина)
Добавим, что Большой хрустальный глобус в женском зачете получила норвежка Тириль Экхофф.
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