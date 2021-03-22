Украинский боксер Денис Беринчик одержал пятнадцатую подряд победу, а Шахтер сенсационно проиграл Львову. Обзор главных новости спорта за 21 марта в дайджесте Спорт 24.

Яркая победа Беринчика

Интернациональный чемпион по версии WBO в легком весе украинец Денис Беринчик в пятый раз провел защиту своего титула.

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Украинский боксер 21 марта в Броварах победил чилийца Хосе Санчеса. Поединок длился всего три раунда.

На старте третьего раунда Беринчика ошеломил соперника тяжелым ударом. Украинец зажал Санчеса у канатов и начал добивать.

Рефери решил остановить поединок – технический нокаут.

Сенсационное поражение Шахтера

Донецкий Шахтер в 19 туре неожиданно потерпел поражение от аутсайдера УПЛ – ПФК Львов.

Поединок проходил в Харькове, ведь газон "Арены Львов" готовили к матчам сборной. Как известно, поединки сборной перенесли в Киев, однако Львов таки принимал Шахтер в Харькове.

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Переезд никак не сказался на львовянах. Команды в первом тайме и на старте второго обменялись забитыми голами. В третий раз Львов вышел вперед на 73 минуте и не отпустил победу.

Осечкой Шахтера воспользовалось Динамо, которое в Киеве разгромило Рух. Теперь между Динамо и Шахтером разница 7 очков.

Йоханнес Бе выиграл Большой хрустальный глобус

21 марта официально завершился международный биатлонный сезон-2020/2021. В шведском Эстерсунде прошли женский и мужской масс-старты в рамках 10 этапа Кубка мира.

Обе гонки могли не состояться из-за сложной погоды. Масс-старты перенесли на вечер и несмотря на сильный ветер гонки состоялись.

В женском масс-старте удалось победить Ингрид-Ландмарк Тандреволд. Норвежка стала первой биатлонисткой, выигравшей масс-старт несмотря на 5 промахов.

В общем из-за ветра плохо стреляли все. Украинка Юлия Джима допустила 5 ошибок и финишировала на 12 месте.

Результаты женской гонки

1. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия)

2. Динара Алимбекова (Беларусь)

3. Франциска Пройсс (Германия)

...

12. Юлия Джима (Украина)

Мужская гонка имела большую интригу, ведь Йоханнес Бе и его норвежский земляк Стурла Легрейд вели борьбу за Большой хрустальный глобус.

До экватора гонки Легрейду удавалось быть впереди. Однако промахи на стойке отбросили Стурлу за пределы топ-3. Зато на третьем месте финишировал Бе, что позволило ему стать лучшим биатлонистом сезона.

Победу же в масс-старте вырвал француз Симон Дестьо. Украинец Дмитрий Пидручный с 4 промахами финишировал на 27 строчке.

Результаты мужской гонки

1. Симон Дестьо (Франция)

2. Эдуард Латыпов (Россия)

3. Йоханнес Бе (Норвегия)

…

27. Дмитрий Пидручный (Украина)

Добавим, что Большой хрустальный глобус в женском зачете получила норвежка Тириль Экхофф.