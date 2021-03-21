Колос – Заря 1:0

Гол: Лысенко, 42

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В первом тайме обе команды сосредоточились на борьбе, а не футболе. За 45 минут Заря ни разу не пробила в створ ворот. Лучшая возможность была у Кочергина, который прошел в штрафную, но выстрелил мимо ворот.

Зато один из двух ударов Колоса оказался результативным.

На 42 минуте Чурко и Кравченко обыгрались в стенку на правом фланге. После этого Золотов пропустил прострел с правого фланга на Лысенко. Нападающий обработал мяч и мощным ударом не оставил шансов голкиперу.

После перерыва Колос имел два случая, чтобы увеличить преимущество. Сперва Богданову не хватило точности после удара с острой позиции. Впоследствии Чурко вошел в штрафную и красиво пробил. Василий совершил великолепный сейв.

На 69 минуте на поле появился Шахаб и сразу создал угрозу у ворот Колоса. Сперва иранец пробил головой, но хозяев спас голкипер. Через две минуты Шахаб пробивал через себя, но не попал в створ ворот.

В конце игры Колос был близок, чтобы закрыть матч. После навеса в штрафной Зари мяч летел на дальнюю стойку, где Абу Ханна едва не срезал в собственные ворота.

Заря отдала все силы, чтобы сравнять счет, однако Колос выстоял. После этой игры команды останутся на прежних позициях в турнирной таблице. Заря удерживает 3 место, а Колос – 6.

Колос – Заря видеообзор