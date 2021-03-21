В шведском Эстерсунде 21 марта состоялась последняя гонка сезона-2020/2021. Победу в мужском масс-старте 10 этапа Кубка мира одержал француз Симон Дестье.

Результаты гонки

1. Симон Дестье (Франция)

2. Эдуард Латыпов (Россия)

3. Йоханнес Бё (Норвегия)

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26. Дмитрий Пидручный (Украина)

Кстати Тандреволд несмотря на 5 промахов выиграла масс-старт, Юлия Джима остановилась в шаге от топ-10

Ход гонки

Как и женская гонка, мужской масс-старт также был под угрозой срыва из-за неблагоприятной погоды. Но несмотря на сильный ветер обе гонки состоялись.

Борьбу в мужском масс-старте обостряло то, что норвежцы Йоханнес Бё и Стурла Легрейд должны были определить, кто же выиграет большой Хрустальный глобус. Оба имели практически равные шансы.

В отличие от женщин, мужчины на первой стрельбе допускали не так много промахов. В лидеры вышел Ветле Шостад Кристиансен. Легрейд также был среди лидеров благодаря чистой стрельбе. Зато Бё оказался за пределами топ-10 из-за промаха.

Единственный украинец Дмитрий Пидручный с одним промахом был в топ-20.

После второй стрельбы только Беньямин Вегер и Эдуард Латыпов не допускали промахов и захватили промежуточное лидерство. Легрейд и Бё синхронно пошли на штрафной круг. Пидручный допустил еще один промах и выпал из топ-20.

Первая стойка несколько перевернула гонку. В лидеры вышли Антонен Гигонна и Бенедикт Долль. Бё на этот раз работал чисто и опередил Легрейда, который ушел на штрафной круг.

Дмитрий Пидручный допустил третий промах в гонке и находился за пределами топ-25.

Судьбу масс-старта и большого Хрустального глобуса решала последняя стойка. Несмотря на штиль Долль допустил 3 промаха, а Гигонна аж 4. Лучше всего сработал Латыпов и Симон Дестье. На финише победу вырвал француз!

Йоханнес Бё допустил всего один промах, чего хватило, чтобы финишировать третьим. Нервы молодого Легрейда не выдержали и с 2 промахами он не смог опередить Бё – 8 место.

Таким образом, Йоханнес Бё уверенно выиграл большой Хрустальный глобус сезона-2020/2021.

Пидручный допустил очередной промах и финишировал на 27 месте.