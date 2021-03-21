Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик после победы над Хосе Санчесом бросил вызов ирландцу Артему Лобову.

"Лобов, давай устроим драку"

32-летний интернациональный чемпион по версии WBO в легком весе украинец Беринчик предложил Лобову бой на голых кулаках.

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После боя с Санчесом украинец появился на ринге с футболкой, на которой было написано: "Лобов, давай устроим драку".

В интервью ринг-анонсеру Беринчик подтвердил, что бросает вызов Лобову. Денис заявил, что хочет сразиться с Лобовым в формате кулачных поединков.

Впрочем, Беринчик добавил, что он не планирует покидать бокс.

Бой голыми кулаками отличается от традиционного бокса тем, что бойцы дерутся без перчаток. Также у боксеров импровизированный ринг.

Что известно о Лобове

Ирландский боец смешанного стиля русского происхождения. Выступал под эгидой UFC в полулегкой и легкой весовых категориях. В настоящее время выступает в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC.

Лобов тренируется в команде ирландского бойца Конора МакГрегора и является его основным спарринг-партнером. У МакГрегора и Лобова дружеские отношения.