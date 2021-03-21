Денис Беринчик бросил вызов Артему Лобову
Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик после победы над Хосе Санчесом бросил вызов ирландцу Артему Лобову.
Источник:24 канал
"Лобов, давай устроим драку"
32-летний интернациональный чемпион по версии WBO в легком весе украинец Беринчик предложил Лобову бой на голых кулаках.
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После боя с Санчесом украинец появился на ринге с футболкой, на которой было написано: "Лобов, давай устроим драку".
В интервью ринг-анонсеру Беринчик подтвердил, что бросает вызов Лобову. Денис заявил, что хочет сразиться с Лобовым в формате кулачных поединков.
Впрочем, Беринчик добавил, что он не планирует покидать бокс.
Что известно о Лобове
Ирландский боец смешанного стиля русского происхождения. Выступал под эгидой UFC в полулегкой и легкой весовых категориях. В настоящее время выступает в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC.
Лобов тренируется в команде ирландского бойца Конора МакГрегора и является его основным спарринг-партнером. У МакГрегора и Лобова дружеские отношения.
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