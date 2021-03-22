Український боксер Денис Берінчик здобув 15 поспіль перемогу, а Шахтар сенсаційно програв Львову. Огляд головних новини спорту за 21 березня у дайджесті Спорт 24.

Яскрава перемога Берінчика

Інтернаціональний чемпіон за версією WBO у легкій вазі українець Денис Берінчик вп'яте провів захист свого титулу.

До слова Денис Берінчик кинув виклик Артему Лобову

Український боксер 21 березня у Броварах переміг чилійця Хосе Санчеса. Поєдинок тривав усього три раунди.

На старті третього раунду Берінчика приголомшив суперника важким ударом. Українець затиснув Санчеса біля канатів та почав добивати.

Рефері вирішив зупинити поєдинок – технічний нокаут.

Сенсаційна поразка Шахтаря

Донецький Шахтар у 19 турі несподівано зазнав поразки від аутсайдера УПЛ – ПФК Львів.

Поєдинок відбувався у Харкові, адже газон "Арени Львів" готували до матчів збірної. Як відомо, поєдинки збірної перенесли у Київ, однак Львів таки приймав Шахтар у Харкові.

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Переїзд ніяк не позначився на львів'янах. Команди в першому таймі та на старті другого обмінялися забитими голами. Втретє Львів вийшов вперед на 73 хвилині і не відпустив перемогу.

Осічкою Шахтаря скористалося Динамо, яке у Києві розгромило Рух. Тепер між Динамо та Шахтарем різниця 7 очок.

Йоханнес Бьо виграв великий Кришталевий глобус

21 березня офіційно завершився міжнародний біатлонний сезон-2020/2021. У шведському Естерсунді відбулися жіночий та чоловічий мас-старти у рамках 10 етапу Кубка світу.

Обидві гонки могли не відбутися через складну погоду. Мас-старти перенесли на вечір і попри сильний вітер гонки відбулися.

У жіночому мас-старті вдалося перемогти Інґрід-Ландмарк Тандреволд. Норвежка стала першою біатлоністкою, яка виграла мас-старт попри 5 промахів.

Загалом через вітер погано стріляли всі. Українка Юлія Джима допустила 5 помилок і фінішувала на 12 місці.

Результати жіночої гонки

1. Інґрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія)

2. Дінара Алімбекова (Білорусь)

3. Франциска Пройсс (Німеччина)

...

12. Юлія Джима (Україна)

Чоловіча гонка мала більшу інтригу, адже Йоханнес Бьо та його норвезький земляк Стурла Легрейд вели боротьбу за великий Кришталевий глобус.

До екватора гонки Легрейду вдавалося бути попереду. Однак промахи на стійці відкинули Стурлу за межі топ-3. Натомість на третьому місці фінішував Бьо, що дозволило йому стати найкращим біатлоністом сезону.

Перемогу ж у мас-старті вирвав француз Сімон Дестьйо. Українець Дмитро Підручний з 4 промахами фінішував на 27 сходинці.

Результати чоловічої гонки

1. Сімон Дестьйо (Франція)

2. Едуард Латипов (Росія)

3. Йоханнес Бьо (Норвегія)

…

27. Дмитро Підручний (Україна)

Додамо, що великий Кришталевий глобус у жіночому заліку здобула норвежка Тіріль Екхофф.