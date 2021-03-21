В воскресенье, 21 марта, в матче УПЛ произошла сенсация. Шахтер на стадионе "Металлист" в Харькове сенсационно проиграл одному из аутсайдеров УПЛ – ФК Львов.

Львов – Шахтер 3:2

Голы: Тавареш, 24, Нич, 48, Шина, 73 (пен.) – Соломон, 31, 56

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На 8-й минуте Мораес чудом не забил в пустые ворота. Подача с углового на правом фланге была на ближней штанге продолжена Кривцовым над Костиком, после чего Мораес чудом не попал в створ.

Львов сразу ответил – блестящий сейв от Трубина при выходе Нича практически один на один в правом фланге атаки.

Номинальные хозяева поля в Харькове неожиданно открыли счет во встрече на 24-й минуте. Шина отобрал мяч у Антонио в правом фланге атаки Львова, пробег с ним к штрафной, после чего прострелил под расстрел для Тавареша.

Впрочем, преимущество львовян продержалось недолго и через 7 минут Шахтер сравнял счет. Марлос передачей в левый фланг чужой штрафной нашел Соломона, который тут же закрутил мяч в дальнюю девятку.

Через мгновение Шахтер и совсем мог выходить вперед, но был зафиксирован офсайд. Мораес забил, после скидки головой от Кривцова, при подаче с глубокого штрафного, но немного залез за невидимую линию.

Львов – Шахтер видеообзор первого тайма

После перерыва Львов снова создал сенсацию и вышел вперед. Додо потерял мяч в правом фланге обороны, после чего Чирей запустил в рывок Нича, форвард раскачал Витао, после чего пробил под Трубиным.

Видео гола Нича

Шахтер второй раз восстановил паритет в матче на 56-й минуте. Соломон в левом фланге принял мяч в чужой штрафной, покачал Шину в сторону своих ворот, после чего пробил под ближнюю штангу.

Видео второго гола Соломона

На 72-й минуте Львов заработал пенальти в собственные ворота. Шина сбежал под передачу на ход в правый фланг штрафной от Матвиенко, после чего был сбит Трубиным. Сам же Шина реализовал 11-метровый удар.

Все попытки Шахтера вырвать хотя бы ничью до конца матча оказались провальными.