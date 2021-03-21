В шведском Эстерсунде завершился международный биатлонный сезон для женщин. В воскресенье, 21 марта, биатлонистки пробежали гонку с массовым стартом, которая стала последней в сезоне. Победу одержала норвежка Ингрид-Ландмарк Тандреволд.

Результаты гонки

1. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия)

2. Динара Алымбекова (Беларусь)

3. Франциска Пройсс (Германия)

...

12. Юлия Джима (Украина)

Кстати Легрейд вырвал победу в персьюте после 3 промахов Бё, невероятный прорыв Пидручного

Ход гонки

Гонка была под угрозой срыва из-за сильного ветра. В итоге начало что женского, что мужского масс-старта перенесли на вечер и биатлонистки стартовали несмотря на сильные порывы ветра.

На первом огневом рубеже только 9 биатлонисток отработали чисто на стрельбе и сформировали группу лидеров. Среди них была украинка Юлия Джима.

На вторую стрельбу первыми пришли Маркета Давыдова и Доротея Вирер. Обе допустили по промаху и ушли на штрафной круг. В лидеры гонки вышла Юлия Джима. Украинка осталась единственной, кто не допустил ни одного промаха на двух рубежах!

На первую стрельбу стоя Джима прибыла в компании Давыдовой, Вирер и других биатлонисток. Во всех биатлонисток возникли серьезные проблемы. Исключением не стала Джима, которая закрыла только одну мишень.

Этим воспользовалась Динара Алымбекова, которая захватила лидерство. Джима после 4 штрафных кругов вышла только на 14 строчке.

На решающей стрельбе приручить ветер не сумела ни одна биатлонистка. Алымбекова с тремя промахами сохранила лидерство, однако ей на пятки наступала Ингрид-Ландмарк Тандреволд. Джима не закрыла последнюю мишень и занимала 11 место.

В итоге Тандреволд опередила Алимбекову и выиграла гонку. Белоруска удовлетворилась "серебром". Бронзовую награду получила немка Франциска Пройсс.

Юлия Джима на последнем круге пропустила еще одну соперницу и заняла 12 место.