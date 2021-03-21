Киевское Динамо в воскресенье, 21 марта, уверенно победило львовский Рух в рамках 19 тура УПЛ. Победу лидеру УПЛ принесли два гола Александра Караваева и точный удар Сидклея.

Динамо – Рух 3:0

Голы: Караваев, 59, 90+1, Сидклей, 86

Нереализованный пенальти: Де Пена, 10 (Динамо)

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Перед матчем Динамо, лидирующее в турнирной таблице, потеряло двух ключевых футболистов. Артем Беседин и Виктор Цыганков пропускали игру из-за травм.

Несмотря на кадровые потери киевляне уже в дебюте поединка получили шанс выйти вперед. Виталий Миколенко нанес удар в направлении ворот Бандуры и попал в руку Карасука – пенальти. Но удар с отметки не смог реализовать Де Пена. Удар уругвайца спокойно отразил голкипер.

Видео пенальти Де Пены

Второй шанс отличиться у Динамо был аж на 37 минуте. Супряга получил мяч перед штрафной и решил пробить на силу. Но мяч пролетел над воротами. Через 3 минуты "бело-синие" заработали перспективный штрафной. Но Николай Шапаренко пробил над воротами.

В то же время Рух за весь первый тайм не создал ни одного момента. На перерыв команды ушли с нулями на табло.

После перерыва Рух был близок, чтобы открыть счет в игре. Опытный Валерий Федорчук не нашел продолжения атаки и разрядил пушку. Георгий Бущан не без проблем отбил мяч на угловой.

На 59 минуте Динамо удалось отличиться голом. Виталий Миколенко прострелил с левого фланга и мяч оказался у Караваева после того, как Мысик не смог его выбить. Караваев сразу пробил и вывел Динамо вперед.

Видео гола Караваева

В конце матча убедительную победу Динамо принесли защитники. Сначала на 86 минуте Миколенко сделал рейд в штрафную и прострелил на Сидклея. Бразилец забил свой первый гол после возвращения в Динамо.

В компенсированное время окончательным счет 3:0 сделал Караваев. Денис Попопв прорвался в штрафную львовян и отдал пас на партнера. Караваев спокойно переправил мяч в пустые ворота!

В параллельном матче Львов сенсационно победил Шахтер. Благодаря этому Динамо увеличило свой отрыв до 7 очков над "горняками". В то же время Львов покинул зону вылета, куда отправился Рух.