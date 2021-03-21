Олимпийские игры в Токио летом 2021 года пройдут без иностранных зрителей, а украинский биатлонист Дмитрий Пидручный сделал невероятный прорыв в персьюте. Обзор главных новостей спорта за 20 марта читайте в дайджесте Спорт 24.

Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей

Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио решили, что игры будут проводиться без зрителей из-за рубежа. Причина этого – пандемия коронавируса.

Уже сегодня Путь к титулу чемпиона WBO: анонс боя Денис Беринчик – Хосе Санчес

Украинские болельщики не смогут посетить Японию во время Олимпиады.

То, что главным приоритетом мы ставим обеспечение безопасности, также означает, что это нужно уважать, поэтому придется принимать трудные решения,

– заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Японские власти не пустят на Олимпийские игры иностранных волонтеров. В Японии опасаются распространения коронавируса и его новых штаммов.

Организаторам Олимпиады и Паралимпиады придется вернуть деньги за 630 тысяч билетов.

Дата проведения соревнований – с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры, соответственно, состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Невероятный прорыв Пидручного

В шведском Эстерсунде завершается 10 этап Кубка мира, который станет последним в сезоне 2020/2021. 20 марта состоялись женские и мужские гонки преследования.

В обеих гонках Украина не рассчитывала на медали, ведь наши биатлонисты стартовали за пределами топ-30.

Впрочем, это не помешало капитану сборной Украины Дмитрию Пидручному осуществить невероятный прорыв. Наш биатлонист, стартовав 34, пересек финишную линию на 13 строчке. Дмитрий сыграл 21 позицию.

Не пропустите Кубок мира по биатлону-2020/2021: онлайн-трансляция

Настоящая драма развернулась в борьбе за "золото". Йоханнес Бё уверенно лидировал до последней стрельбы, на которой допустил до 3 промаха. Таким образом, гонку выиграл его главный конкурент Стурла Легрейд.

Результаты мужской гонки

1. Стурла Легрейд (Норвегия)

2. Йоханнес Бё (Норвегия)

3. Лукас Хоффер (Италия)

...

13. Дмитрий Пидручный (Украина)

33. Богдан Цымбал (Украина)

37. Антон Дудченко (Украина)

50. Артем Тищенко (Украина)

21 марта в Эстерсунде состоятся два масс-старта. В мужской гонке Бё и Легрейд разыграют судьбу большого Хрустального глобуса.

В женской гонке была не меньшей драма. Победительницей стала норвежская биатлонистка Марте-Олсбю Ройселанд, которая после второго огневого рубежа ушла в большой отрыв и сохранила свое преимущество до конца гонки.

Результаты женской гонки

1. Марте-Олсбю Ройселанд (Норвегия)

2. Тирил Экхофф (Норвегия)

3. Ханна Сола (Беларусь)

...

30. Елена Пидгрушная (Украина)

37. Дария Блашко (Украина)

44. Валентина Семеренко (Украина)

Тайсона перевели в дубль Шахтера

В матче 19-го тура УПЛ Шахтер в Харькове встретится с ПФК Львов. "Горняки" не досчитаются одного из своих лидеров.

В частности, донецкой команде не поможет бразилец Тайсон.

К слову Шахтер после вылета из Лиги Европы опустился в клубном рейтинге УЕФА

По информации СМИ, бразильский легионер донецкой команды Тайсон отстранен от тренировочного процесса. 33-летнего футболиста перевели в дубль "горняков".

Тайсон не попал в заявку донецкой команды на матч против ПФК Львов. Бразильца в заявке заменил украинский хавбек Михаил Мудрик.

В нынешнем сезоне Тайсон во всех турнирах сыграл 24 матча за Шахтер, в которых забил два гола и сделал один ассист.