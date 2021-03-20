Украинские клубы Шахтер и Динамо завершили выступления на европейской арене после того, как покинули Лигу Европы на стадии 1/8 финала. Украинские клубы рискуют потерять позиции в клубном рейтинге УЕФА.

В пятилетнем цикле Шахтер опустился на 18 место. После последних матчей "горняков" опередили Рома и Аякс. Кстати Украины потеряла прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов По итогам сезона Шахтер финиширует на 18 позиции. Обойти Шахтер больше не сможет никто. В то же время Динамо, стабильно удерживает 31 место, угрожают Динамо Загреб и Славия. Обе команды сыграют в четвертьфинале Лиги Европы. Рейтинг клубов УЕФА (2016/2017-2020/2021) 1. Бавария (Германия) 132,0

2. Реал (Испания) 122,0

3. Барселона (Испания) 122,0

4. Ювентус (Италия) 120,0

5. Манчестер Сити (Англия) 115,0

6. Атлетико (Испания) 115,0

7. ПСЖ (Франция) 110,0

8. Манчестер Юнайтед (Англия) 104,0

9. Ливерпуль (Англия) 100,0

10. Севилья (Испания) 98,0

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18. Шахтер (Украина) 79,0

31. Динамо (Украина) 47,0

99. Заря (Украина) 15,0

171. Десна (Украина) 6,62 Максимальным достижением в истории Украины была 12 позиция Шахтера (2020). Лучший результат Динамо – 23 место (2018, 2019). Шахтер вылетел из Лиги Европы, проиграв итальянской Роме по сумме двух матче 5:1. Динамо же вылетело от Вильярреала (4:0).