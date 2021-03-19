Денис Беринчик в 2018 году одолел Росеки Кристобаля и выиграл титул интернационального чемпиона по версии WBO. С тех пор украинец четыре раза успешно защитил титул.

Кстати Эффектные выходы, кровь и нокауты: огненное промо боя Беринчик – Санчес

В активе Дениса победы над Нихито Аракавой, Патрисио Лопесом Морено, Эктором Эдгардо Сармиенто и Виорелом Симионом.

Но на этом Беринчик не собирается останавливаться. Денис хочет стать еще одним украинским чемпионом мира. Поэтому Беринчик стремится получить бой за титул чемпиона мира WBO, которым владеет американец Теофимо Лопес.

Обидчик Василия Ломаченко уже в следующем поединке встретится с Джорджем Камбососом и проведет защиту титула IBF. Пока в WBO не делали заявлений, кто станет претендентом на титул Лопеса. Вместе с тем, не известно, что планирует и сам американец.

До недавнего времени он утверждал, что покинет легкий вес, поэтому титул станет вакантным. Тогда, вероятно, судьбу пояса определят боксеры с самым высоким рейтингом в WBO. Сейчас Беринчик третий в рейтинге WBO. Выше Дениса только его земляк Василий Ломаченко и тот же Камбосос.

Александр Красюк, промоутер Беринчика, объяснял положение Дениса. В частности, по его словам, у Беринчика есть два варианта: ждать своей очереди на титульный бой и не известно когда она придёт, или же боксировать с разными соперниками и в конце концов добиться чемпионского поединка.

Беринчик вполне прогнозируемо выбрал второй вариант и уже провел 4 успешные защиты своего пояса. Теперь же перед Денисом новое испытание в лице Хосе Санчеса. Украинцу следует побеждать и удерживать высокую позицию в рейтинге WBO!

Удержит ли Беринчик свой титул WBO

В последних четырех поединках 32-летнему украинцу удалось одержать только одну досрочную победу. В предыдущем бою румын Виорел Симион не выдержал шквал атак Беринчика и капитулировал после 7 раунда. Симион отказался продолжать бой.

К сожалению, почти все бои Дениса происходят в Украине, поэтому для иностранной аудитории Денис до сих пор загадка. Чтобы громко заявить о себе, Беринчику нужны не только эффектные выходы в ринг, но и брутальные победы.

Смотрите также Подборка уникальных выходов украинского боксера Беринчика на ринг: видео

Серебряному призеру Олимпиады-2012 важно одерживать победу нокаутом и в поединке с Хосе Санчесом такая возможность может выпасть. В букмекерской компании Favbet оценивают досрочную победу Беринчика коэффициентом 1,20. Это свидетельствует о том, что Денис явный фаворит поединка.



Денис Беринчик / Фото K2 Promotions Ukraine

Также в пользу Дениса говорит коэффициент на победу его соперника. Победу Санчеса букмекеры оценивают коэффициентом 16. Зато на победу украинского боксера коэффициент 1,01. То есть на бумаге Беринчик почти выиграл бой. За Дениса говорят и родные стены, ведь бой состоится в Броварах.

Впрочем, 36-летний Хосе Санчес лишь однажды потерпел поражение. У чилийца 15 место в рейтинге WBO, лучшее среди всех боксеров, которых побеждал Беринчик. Поэтому Денису не стоит выходить в ринг с мыслями, что победа в кармане. В конце концов, он этого никогда и не делал.

Вполне возможно, что победой над Санчесом украинец громко заявит о себе в легком весе и сможет выйти на поединки с такими грозными боксерами, как Ричард Комми, Ли Селби, Хорхе Линарес, Франциско Варгас и др.

Встреча с топ-бойцом сразу поднимет акции Беринчика в боксе!

В шести поединках Беринчика судьбу победителя определяли судьи. К счастью, во всех случаях украинец имел солидное преимущество и одерживал убедительную победу по очкам. Крайне сложно представить, что Санчес сможет перебоксировать украинца.

Беринчик имеет прекрасную школу бокса и опыт работы с Анатолием Ломаченко – одним из лучших тренеров современности. Победу Дениса по очкам оценивают коэффициентом 4, когда на идентичную победу Санчеса коэффициент 25.



Денис Беринчик / Фото K2 Promotions Ukraine

Также в пользу нашего боксера говорит и тот факт, что он никогда на профессиональном ринге не бывал в нокдаунах. Поэтому у Санчеса мало шансов ошеломить Дениса. Его досрочную победу оценивают коэффициентом 25.

Вместе с тем, до сих пор бои Беринчика никогда не завершались ничьей. Крайне мало шансов, что и на этот раз бескомпромиссный Денис согласится на мир. Ничья оценена коэффициентом 34.

Что интересно, Беринчик и Санчес исповедуют похожие стили. В частности украинец и чилиец используют стойку ортодокс. Это самая распространенная позиция в боксе, ведь удобная для правши. Стойка является левосторонней, то есть левая нога и левая рука спортсмена выставляются в сторону соперника.

Преимуществом украинца является рост. Денис на 5 сантиметров выше своего соперника.

Кто же такой Хосе Санчес

Для Санчеса бой против Беринчика будет первым за пределами Чили. Он, как и наш боксер, стремится заявить о себе несмотря на солидный для бокса возраст.

Профессиональная карьера Хосе Санчеса начала еще в 2006 году. Первые четыре поединка Санчес выиграл решением судей и только в пятом поединке победа пришла путем технического нокаута.



Хосе Санчес справа / Фото instagram.com/pato_lucas85

Пока единственное поражение Санчесу в 2017 году нанес Эрвин Адриазола. Этот бой показал, что Санчес далеко не чистый боксер.

Хосе проиграл дисквалификацией за ряд нарушений во время поединка. Он позволял себе бить соперника головой и выплевывал капу из рта. В 8 раунде рефери снял с него очко, а в следующей трехминутке дисквалифицировал.

Хосе Санчес боксер с характером, поэтому Беринчику следует остерегаться грязных действий.

Санчес – чемпион WBO в Латинской Америке. Он выиграл этот пояс в предыдущем бою против аргентинца Хавьера Хосе Клаверо. Бой прошел все 10 раундов и судьи единогласно отдали победу Санчесу 96:94.