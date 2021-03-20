В матче 19-го тура УПЛ против ФК Львов Шахтер не досчитается одного из лидеров команды. Тайсон не поможет "горнякам".

От тренировочного процесса основного состава был отстранен бразильский легионер донецкой команды Тайсон. Из-за дисциплинарных санкций 33-летнего футболиста перевели в дубль "горняков".

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Этот факт может подтверждать то, что Тайсон не попал в заявку донецкой команды на матч против ФК Львов, а бразильца заменил украинский хавбек Мудрик.

В нынешнем сезоне Тайсон во всех турнирах сыграл 24 матча за Шахтер, в которых забил два гола и сделал один ассист.

Тайсон хочет покинуть Шахтер

Тайсон может вернуться в бразильский Интернасьонал. Футболист может пойти на значительное уменьшение зарплаты.

Клуб из Бразилии не готов платить полузащитнику большую зарплату. Однако Тайсон настолько сильно хочет вернуться в родную команду, что пойдет на жертвы. Футболист готов сократить свою зарплату до 40% от уровня той, которую получит сейчас в Шахтере. Сумма составит 3 миллиона евро за сезон.

Но даже такие средства являются непосильными для Интернасьонала. В ходе переговоров стороны пришли к соглашению, что вингер "горняков" может согласиться и на большие уменьшения.

Контракт Тайсона с донецким клубом заканчивается в 30 июня 2021 года. Интересно, что в карьере лидера Шахтера уже есть 91 матч за Интернасьонал, в которых отметился 9 мячами и таким же количеством голевых передач.