Кубок мира по биатлону-2020/2021: онлайн-трансляция
Биатлонный сезон 2020/2021 пройдет с 28 ноября по 21 марта. Любители биатлона могут следить за всеми гонками, не покидая сайт Спорт 24.
Кубок мира по биатлону начнется в финском Контиолахти, пишет 24 канал. В субботу, 28 ноября, состоятся две индивидуальные гонки.
Примечательно Кубок мира по биатлону: календарь гонок и где смотреть в Украине
Календарь гонок в Контиолахти
- Мужская индивидуальная гонка (28 ноября) – 12:00 по киевскому времени
- Женская индивидуальная гонка (28 ноября) – 15:20 по киевскому времени
- Мужской спринт (29 ноября) – 11:30 по киевскому времени
- Женский спринт (29 ноября) – 14:40 по киевскому времени
Онлайн-трансляция:
Трансляция с официального сайта IBU
Календарь биатлонного сезона 2020/2021 / Инфографика 24 канала
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