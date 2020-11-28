Биатлонный сезон 2020/2021 пройдет с 28 ноября по 21 марта. Любители биатлона могут следить за всеми гонками, не покидая сайт Спорт 24.

Кубок мира по биатлону начнется в финском Контиолахти, пишет 24 канал. В субботу, 28 ноября, состоятся две индивидуальные гонки. Примечательно Кубок мира по биатлону: календарь гонок и где смотреть в Украине Календарь гонок в Контиолахти Мужская индивидуальная гонка (28 ноября) – 12:00 по киевскому времени

Женская индивидуальная гонка (28 ноября) – 15:20 по киевскому времени

Мужской спринт (29 ноября) – 11:30 по киевскому времени

Женский спринт (29 ноября) – 14:40 по киевскому времени Онлайн-трансляция: Трансляция с официального сайта​ IBU

Календарь биатлонного сезона 2020/2021 / Инфографика 24 канала