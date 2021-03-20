Ройзеланд победила в последнем персьюте сезона, Пидгрушная – в топ-30
В субботу, 21 марта, женской гонкой преследования продолжился заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона 2020/21. В Эстерсунде Украину представляли три спортсменки. Юлия Джима на старт не вышла.
Источник:24 канал
Сильный ветер внес свои коррективы в гонку. Победительницей стала норвежский биатлонистка Марте-Олсбю Ройзеланд, которая после второго огневого рубежа ушла в большой отрыв и сохранила свое преимущество до конца гонки.
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"Серебряной" и "бронзовой" призерами стали норвежка Тириль Экгофф и белоруска Дарья Сола.
Результаты гонки
1. Марте-Олсбю Ройзеланд 32: 54.8
2. Тириль Экгофф +29.3
3. Дарья Сола +44.0
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30. Елена Пидгрушная +3:19.5
37. Дарья Блашко +3: 54.2
44. Валентина Семеренко +4:21.3
Как выступили украинки
Первой на трассу вышла Елена Пидгрушная, которая проигрывала лидеру по результатам спринтерской гонки 1 минуту и 9 секунд. В итоге, шесть промахов у капитана сборной Украины и 30 место на финише.
Дарья Блашко совершила 5 промахов, но финишировала ниже Елены – 37 позиция. Валентина Семеренко с 6 кругами штрафа 44-я.
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