Олімпійські ігри в Токіо влітку 2021 року відбудуться без іноземних глядачів, а український біатлоніст Дмитро Підручний зробив неймовірний прорив у персьюті. Огляд головних новин спорту за 20 березня читайте у дайджесті Спорт 24.

Олімпіада в Токіо відбудеться без іноземних глядачів

Організатори Олімпійських та Паралімпійських ігор у Токіо вирішили, що ігри проводитимуться без глядачів з-за кордону. Причина цього – пандемія коронавірусу.

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Українські вболівальники не зможуть відвідати Японію під час Олімпіади.

Те, що головним пріоритетом ми ставимо забезпечення безпеки, також означає, що це потрібно поважати, тому доведеться приймати важкі рішення,

– заявив глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах.

Японська влада не пустить на Олімпійські ігри іноземних волонтерів. В Японії побоюються поширення коронавірусу і його нових штамів.

Організаторам Олімпіади і Паралімпіади доведеться повернути гроші за 630 тисяч квитків.

Дата проведення змагань – з 23 липня до 8 серпня 2021 року. Паралімпійські ігри, відповідно, відбудуться з 24 серпня до 5 вересня 2021 року.

Неймовірний прорив Підручного

У шведському Естерсунді завершується 10 етап Кубка світу, який стане останнім у сезоні-2020/2021. 20 березня відбулися жіночі та чоловічі гонки переслідування.

В обох гонках Україна не розраховувала на медалі, адже наші біатлоністи стартували з-за меж топ-30.

Втім, це не завадило капітану збірної України Дмитру Підручному здійснити неймовірний прорив. Наш біатлоніст, стартувавши 34, перетнув фінішну лінію на 13 сходинці. Дмитро відіграв 21 позицію.

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Справжня драма розгорнулася у боротьбі за "золото". Йоханнес Бьо впевнено лідирував до останньої стрільби, на якій допустив аж 3 промахи. Таким чином, гонку виграв його головний конкурент Стурла Легрейд.

Результати чоловічої гонки

1. Стурла Легрейд (Норвегія)

2. Йоханнес Бьо (Норвегія)

3. Лукас Хоффер (Італія)

...

13. Дмитро Підручний (Україна)

33. Богдан Цимбал (Україна)

37. Антон Дудченко (Україна)

50. Артем Тищенко (Україна)

21 березня в Естерсунді відбудуться два мас-старти. У чоловічій гонці Бьо та Легрейд розіграють долю великого Кришталевого глобуса.

У жіночій гонці була не менша драма. Переможницею стала норвезька біатлоністка Марте-Олсбю Ройзеланд, яка після другого вогневого рубежу пішла у великий відрив і зберегла свою перевагу до кінця гонки.

Результати жіночої гонки

1. Марте-Олсбю Ройзеланд (Норвегія)

2. Тіріль Екхофф (Норвегія)

3. Ханна Сола (Білорусь)

...

30. Олена Підгрушна (Україна)

37. Дарія Блашко (Україна)

44. Валентина Семеренко (Україна)

Тайсона перевели у дубль Шахтаря

У матчі 19-го туру УПЛ Шахтар у Харкові зустрінеться з ПФК Львів. "Гірники" не дорахуються одного зі своїх лідерів.

Зокрема, донецькій команді не допоможе бразилець Тайсон.

До слова Шахтар після вильоту з Ліги Європи опустився у клубному рейтингу УЄФА

За інформацією ЗМІ, бразильський легіонер донецької команди Тайсон відсторонений від тренувального процесу. 33-річного футболіста перевели у дублюючий склад "гірників".

Тайсон не потрапив у заявку донецької команди на матч проти ПФК Львів. Бразильця у заявці замінив український хавбек Михайло Мудрик.

У нинішньому сезоні Тайсон у всіх турнірах зіграв 24 матчі за Шахтар, в яких забив два голи і зробив один асист.