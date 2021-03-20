В шведском Эстерсунде 20 марта состоялась мужская гонка преследования 10 этапа Кубка мира по биатлону. Победу в гонке одержал норвежец Стурла Легрейд.

Результаты гонки

1. Стурла Легрейд (Норвегия)

2. Йоханнес Бё (Норвегия)

3. Лукас Хоффер (Италия)

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13. Дмитрий Пидручный (Украина)

33. Богдан Цымбал

37. Антон Дудченко

50. Артем Тищенко

К слову Ройзеланд победила в последнем персьюте сезона, Пидгрушная – в топ-30

Ход гонки

Мужской персьют первым начинал Лукас Хоффер. Итальянец выиграл спринт. Вслед за ним стартовали швед Себастьян Самуэльссон и норвежец Тарьей Бё.

Сразу четверо украинских представителей стартовали за пределами топ-30 с отставанием более чем в полторы минуты.

На первой стрельбе быстро и метко отработал Самуэльссон, который и вышел в лидеры. Вслед за ним после штрафного круга шел Хоффер и Йоханнес Бё. Последний на стрельбе работал чисто.

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный на первом огневом рубеже отработал четко и поднялся в топ-20. Также чисто стрелял Артем Тищенко. Зато Богдан Цымбал и Антон Дудченко зашли на штрафной круг.

На второй стрельбе Самуэльссон дал шанс соперникам, не закрыв две мишени. Следовательно, лидерство вернул Хоффер, которому на пятки наступали братья Бё.

Пидручный снова стрелял прекрасно и сумел подняться на 10 место. К экватору гонки Дмитрий отыграл 24 позиции! В меткости старались не отставать Цымбал и Дудченко. Зато Тищенко допустил первый промах в гонке.

На третью стрельбу Хоффер прибыл вместе с Йоханнесом Бё. Невероятный норвежец отработал чисто и вышел в единоличное лидерство. Все ближайшие преследователи Бё допустили как минимум по одному промаху. Хоффер выехал вторым, но проигрывал 40 секунд.

Пидручный, к сожалению, допустил промах и опустился на 12 строчку. Из остальных украинцев только Дудченко работал чисто на первой "стойке" и поднялся на 34 строчку.

Развязка гонки

Бё прибыл с комфортным преимуществом на последний огневой рубеж. Но норвежец допустил аж три промаха и упустил победу. В итоге на первое место вышел Стурла Легрейд, который и выиграл гонку.

Бе и Хоффер повели борьбу за "серебро", доставшееся норвежцу. Хоффер получил бронзовую награду.

Пидручный допустил еще два промаха и вышел и финишировал на 13 месте. Украинец отыграл 21 позицию. Трое других украинцев финишировали за пределами топ-30.