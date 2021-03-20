Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио решили, что игры будут проводиться без зрителей из-за рубежа. Причина этого – пандемия коронавируса.

Это означает, что украинские болельщики не смогут посетить Японию во время Олимпиады.

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"То, что главным приоритетом мы ставим обеспечение безопасности, также означает, что это нужно уважать, поэтому придется принимать тяжелые решения", – заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Также известно, что японские власти не пустят на Олимпийские игры иностранных волонтеров. В Японии опасаются распространения коронавируса и его новых штаммов.

Обратите внимание! Организаторам Олимпиады и Паралимпиады придется вернуть деньги за 630 тысяч билетов.

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