Официально: Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей
Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио решили, что игры будут проводиться без зрителей из-за рубежа. Причина этого – пандемия коронавируса.
Источник:Kyodo
Это означает, что украинские болельщики не смогут посетить Японию во время Олимпиады.
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"То, что главным приоритетом мы ставим обеспечение безопасности, также означает, что это нужно уважать, поэтому придется принимать тяжелые решения", – заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Также известно, что японские власти не пустят на Олимпийские игры иностранных волонтеров. В Японии опасаются распространения коронавируса и его новых штаммов.
Что известно о переносе Олимпиады
- Игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. И после совещания премьер-министра Японии Синдзо Абэ и главы МОК Томаса Баха было принято решение о переносе Олимпийских игр-2020 на 2021 год.
- Новая дата проведения соревнований – с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры, соответственно, состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года.
- Информация об отмене игр в Токио появилась в британском издании The Times. Об этом издание сообщало со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.
- Однако власти Японии опровергли эту информацию.
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