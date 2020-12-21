Биатлонисты сборной Украины не смогли зацепиться за медали в австрийском Хохфильцене, а Георгий Цитаишвили покидает Динамо. Обзор главных новостей спорта за 20 декабря читайте в дайджесте Спорт 24.

Неудача украинских биатлонистов

В австрийском Хохфильцене состоялись последние официальные биатлонные гонки 2020 года, пишет 24 канал. Украинские биатлонисты не смогли получить за первые 4 этапа Кубка мира ни одной награды.

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20 декабря в Хохфильцене состоялись два масс-старта. В мужской гонке Украину представлял Дмитрий Пидручный, а в женской – Дарья Блашко.

Из тридцати биатлонистов Пидручный финишировал только 24-м. Украинец не смог побороться за высокие места из-за плохой стрельбы.

Результаты мужской гонки

1. Арнд Пайффер (Германия)

2. Мартин Пансилуома (Швеция)

3. Тарьей Бё (Норвегия)

...

24. Дмитрий Пидручный (Украина)

Блашко также не смогла продемонстрировать хороший результат и финишировала 23-й. В защиту украинки следует сказать, что она участвовала во всех гонках. Дарья проводит только первый полноценный сезон на таком уровне.

Результаты женской гонки

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия)

2. Тирил Экхофф (Норвегия)

3. Доротея Вирер (Италия)

...

23. Дарья Блашко (Украина)

Цитаишвили покидает Динамо

Футболист Динамо Георгий Цитаишвили покинет киевский клуб. Цитаишвили переходит в Ворсклу на правах аренды. Переход подтвердил наставник Ворсклы Юрий Максимов.

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Сообщается, что 20-летний полузащитник Динамо будет играть за Ворсклу на правах аренды до конца сезона.

Действительно, Ворскла до конца сезона арендует Георгия Цитаишвили. Я хотел видеть этого игрока в своей команде,

– заявил Юрий Максимов.

Статистика Цитаишвили

Чемпион мира-2019 в составе сборной Украины U-19 так и не смог закрепиться в основном составе Динамо. После того, как наставником киевлян стал Мирча Луческу, Цитаишвили выходил на поле в 4 матчах.

В целом в этом сезоне Цитаишвили провел на футбольном поле 125 минут.

Усик вошел в рейтинг The Ring

Украинский боксер Александр Усик впервые вошел в рейтинг тяжелого дивизиона журнала The Ring. До сих пор непобедимый Усик занял десятое место в списке The Ring. Он вытеснил из топ-10 болгарина Кубрата Пулева, который 12 декабря проиграл Энтони Джошуа.

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Что интересно, на 8-й строчке американец Майкл Хантер, которого Усик побеждал еще в первом тяжелом весе. Седьмое место занимает потенциальный соперник украинца Джозеф Паркер. Возглавляет список Энтони Джошуа. В то же время титул The Ring удерживает Тайсон Фьюри.

Рейтинг тяжелого веса The Ring

Чемпион: Тайсон Фьюри

Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Александр Поветкин Диллиан Уайт Луис Ортис Энди Руис-младший Джозеф Паркер Майкл Хантер Оскар Ривас Александр Усик

Милан забил самый быстрый гол в истории Серии А

Милан продолжил свое пребывание на верху турнирной таблицы Серии А как минимум еще на один тур.

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В воскресенье, 20 декабря, Милан победил Сассуоло в 13 туре. "Россонери" забили самый быстрый гол в истории Серии А. Уже на 7-й секунде игры голкипер Сассуоло вытаскивал мяч из сетки собственных ворот.

Футболисты Милана развели мяч в центре поля и пронеслись к штрафной. Чалханоглу коротким пасом отдал в штрафную, где первым на мяче был Леау и стал автором самого быстрого гола в истории Серии А.

Впоследствии команды обменялись забитыми голами и Милан отпраздновал победу 2:1.

Благодаря победе Милан сохранил первое место в турнирной таблице. "Россонери" опережают миланский Интер всего на один балл.