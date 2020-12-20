Украинская биатлонистка Ольга Абрамова впервые стала мамой. 32-летняя спортсменка родила дочь.

В субботу, 19 декабря, Ольга Абрамова родила дочь от южнокорейского биатлониста Тимофея Лапшина. О рождении ребенка сообщила сама спортсменка на своей странице в инстаграме.

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Фото биатлонистка опубликовала в сторис с трогательными словами. Спортсменка планирует вернуться в биатлон через сезон и продолжать готовиться к Олимпиаде 2022-го года, которая пройдет в Пекине.

Добавим, что в 2012 году Абрамова приняла решение изменить российское гражданство на украинское, чтобы выступать за сборную Украины. Ее муж также ранее выступал под российским флагом. Но изменил его на Южную Корею.

Что известно об Ольге Абрамовой? С лета 2014-го года выступает за Украину. Ее выступления на этапах Кубка мира были не слишком убедительны. Первый подиум получила в январе 2015 года. Когда украинская женская эстафетная команда заняла 3 место пьедестала в Антхольце. Были проблемы с допингом. Но в апреле 2017 года арбитражный спортивный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию Абрамовой и снял с нее обвинения в употреблении допинга.

Мы попросили. Наше чудо пришло к нам в День святого Николая,

– написала Абрамова.



Абрамова стала мамой / Скриншот с instagram.com/abramova_olga1