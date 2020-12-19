Непобедимый украинец Александр Усик не сможет встретиться с сильнейшим боксером мира Саулем Альваресом. Усик, сменивший две весовые категории и выступающий в тяжелом весе, не готов "спускаться" в дивизион Канело.

В интервью The Sun Усик рассказал, что ему было бы сложно "спуститься" в дивизион Канело. Альварес выступает в среднем весе (72,6 кг), когда в дивизионе Усика ограничений нет.

Это важно Усик отступает? Неоднозначное заявление украинца о бое Джошуа – Фьюри

Мне бы пришлось отрезать себе ногу

33-летний украинский олимпийский чемпион признался, что покинул первый тяжелый вес, ведь ему было сложно укладываться в его лимит (90,72 кг).

Усик пошутил, что ему бы пришлось отрезать ному, чтобы драться в весе Альвареса.

Не думаю, что я способен спуститься к нему. Я покинул крузервейт, потому что мне было очень тяжело делать вес. Мне бы пришлось отрезать себе ногу или что-то вроде этого, чтобы подраться с кем-то вроде Альвареса,

– сказал Усик.

Также Усик дал прогноз на бой Канело против Лиама Смита, который состоится в ночь с 19 на 20 декабря 2020 года. Усик убежден в победе Альвареса.

К теме Сауль Альварес – Каллум Смит: прогноз букмекеров на бой за титулы WBA и WBC