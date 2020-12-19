Пришлось бы отрезать себе ногу: Усик о бое с сильнейшим боксером мира Альваресом
Непобедимый украинец Александр Усик не сможет встретиться с сильнейшим боксером мира Саулем Альваресом. Усик, сменивший две весовые категории и выступающий в тяжелом весе, не готов "спускаться" в дивизион Канело.
В интервью The Sun Усик рассказал, что ему было бы сложно "спуститься" в дивизион Канело. Альварес выступает в среднем весе (72,6 кг), когда в дивизионе Усика ограничений нет.
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Мне бы пришлось отрезать себе ногу
33-летний украинский олимпийский чемпион признался, что покинул первый тяжелый вес, ведь ему было сложно укладываться в его лимит (90,72 кг).
Усик пошутил, что ему бы пришлось отрезать ному, чтобы драться в весе Альвареса.
Не думаю, что я способен спуститься к нему. Я покинул крузервейт, потому что мне было очень тяжело делать вес. Мне бы пришлось отрезать себе ногу или что-то вроде этого, чтобы подраться с кем-то вроде Альвареса,
– сказал Усик.
Также Усик дал прогноз на бой Канело против Лиама Смита, который состоится в ночь с 19 на 20 декабря 2020 года. Усик убежден в победе Альвареса.
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Что известно о Альваресе?Альварес дебютировал на профессиональном ринге в октябре 2005 года. На сегодня Канело провел 56 боев и одержал 53 победы. В его пассиве только поражение легендарному Флойду Мейвезеру. Он признан лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. Канело становился лучшим в пяти весовых категориях.
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