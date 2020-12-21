Біатлоністи збірної України не змогли зачепитися за медалі в австрійському Хохфільцені, а Георгій Цитаїшвілі покидає Динамо. Огляд головних новин спорту за 20 грудня читайте у дайджесті Спорт 24.

Невдача українських біатлоністів

В австрійському Хохфільцені відбулися останні офіційні біатлонні гонки 2020 року, пише 24 канал. Українські біатлоністи не змогли здобути за перші 4 етапи Кубка світу жодної нагороди.

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20 грудня у Хохфільцені відбулися два мас-старти. У чоловічій гонці Україну представляв Дмитро Підручний, а в жіночій – Дар'я Блашко.

З тридцяти біатлоністів Підручний фінішував тільки 24-м. Українець не зміг поборотися за високі місця через погану стрільбу.

Результати чоловічої гонки

1. Арнд Пайффер (Німеччина)

2. Мартін Пансілуома (Швеція)

3. Тар'єй Бьо (Норвегія)

...

24. Дмитро Підручний (Україна)

Блашко також не змогла продемонструвати хороший результат і фінішувала 23-ю. На захист українки слід сказати, що вона брала участь у всіх гонках. Дар'я проводить тільки перший повноцінний сезон на такому рівні.

Результати жіночої гонки

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія)

2. Тіріль Екхофф (Норвегія)

3. Доротея Вірер (Італія)

…

23. Дар'я Блашко (Україна)

Цитаїшвілі покидає Динамо

Футболіст Динамо Георгій Цитаїшвілі покине київський клуб. Цитаїшвілі переходить у Ворсклу на правах оренди. Перехід підтвердив наставник Ворскли Юрій Максимов.

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Повідомляється, що 20-річний півзахисник Динамо гратиме за Ворсклу на правах оренди до кінця сезону.

Дійсно, Ворскла до кінця сезону орендує Георгія Цитаїшвілі. Я хотів бачити цього гравця у своїй команді,

– заявив Юрій Максимов.

Статистика Цитаїшвілі

Чемпіон світу-2019 у складі збірної України U-19 так і не зміг закріпитися в основному складі Динамо. Після того, як наставником киян став Мірча Луческу, Цитаїшвілі виходив на поле в 4 матчах.

Загалом у цьому сезоні Цитаїшвілі провів на футбольному полі 125 хвилин.

Усик увійшов у рейтинг The Ring

Український боксер Олександр Усик вперше увійшов до рейтингу важкого дивізіону журналу The Ring. Досі непереможний Усик посів 10-е місце в списку The Ring. Він витіснив з топ-10 болгарина Кубрата Пулєва, який 12 грудня програв Ентоні Джошуа.

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Що цікаво, на 8-й сходинці американець Майкл Хантер, якого Усик перемагав ще в першій важкій вазі. Сьоме місце посідає потенційний суперник українця Джозеф Паркер. Очолює список Ентоні Джошуа. Водночас титул The Ring утримує Тайсон Ф'юрі.

Рейтинг важкої ваги The Ring

Чемпіон: Тайсон Ф'юрі

Ентоні Джошуа Деонтей Уайлдер Олександр Повєткін Ділліан Уайт Луїс Ортіс Енді Руїс-молодший Джозеф Паркер Майкл Хантер Оскар Рівас Олександр Усик

Мілан забив найшвидший гол в історії Серії А

Мілан продовжив своє перебування на горі турнірної таблиці Серії А як мінімум ще на один тур.

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У неділю, 20 грудня, Мілан переміг Сассуоло у 13 турі. "Россонері" забили найшвидший гол в історії Серії А. Уже на 7-й секунді гри голкіпер Сассуоло витягував м'яч із сітки власних воріт.

Футболісти Мілана розвели м'яч у центрі поля та пронеслися до штрафного. Чалханоглу коротким пасом віддав у штрафний, де першим на м'ячі був Леау та став автором найшвидшого голу в історії Серії А.

Згодом команди обмінялися забитими голами й Мілан відсвяткував перемогу 2:1.

Завдяки перемозі Мілан зберіг перше місце у турнірній таблиці. "Россонері" випереджають міланський Інтер всього на один бал.