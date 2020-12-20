Лондонский Тоттенхэм потерпел второе поражение подряд в рамках АПЛ сезона 2020/2021. В воскресенье, 20 декабря, "шпоры" проиграли Лестеру в 14 туре АПЛ.

Тоттенхэм – Лестер 0:2

Голы: Варди, 45+4 (п), Алдервейрелд, 59 (авт)

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Первый тайм не увенчался ливнем моментов, пишет 24 канал. Только в конце тайма "шпоры" создали остроту у ворот гостей благодаря пасуа Сона. Но Кейн пробил выше.

Впрочем, без гола команды отдыхать не пошли. На 3-й компенсированной минуте Орье в штрафной сбил игрока Лестера – пенальти. Удар с отметки четко выполнил Варди.

На старте второго тайма хитрые "лисы" провели второй гол. Мэддисон остался наедине перед штрафной лондонцев, принял лонгбол и забил гол. Однако команду Жозе Моуринью спасла система VAR, после которой арбитры усмотрели микроскопический офсайд – гол отменили.

На 59-й минуте "лисы" таки забили легальный гол. Олбрайтон не придумал ничего лучшего, как навесить в штрафную на Варди. Джейми выиграл верховую дуэль и пробил в направлении ворот. Мяч залетел в сетку от защитника "шпор" Алдервейрелд.

Первый момент во втором тайме "шпоры" получили на 71-й минуте. После углового мяч на дальней штанге дошел до Сона, который пробивал с близкого расстояния. Но Шмейхель совершил прекрасный сейв.

В итоге Тоттенхэм так и не смог отыграться – победа Лестера. Благодаря победе Лестер вышел на "чистое" второе место. Отставание от Ливерпуля четыре очка. Тоттенхэм опустился на четвертое место.