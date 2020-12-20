В воскресенье, 20 декабря, в австрийском Хохфильцене завершается 4-й этап Кубка мира по биатлону. Дмитрий Пидручный в масс-старте занял 24 место.

Арнд Пайффер стал один из двух биатлонистов, которые показали идеальную стрельбу на ноль. Заслуженное первое место для немецкого лидера сборной. Он на финише мастерски закрыл коридор Мартину Пансилуоми, пишет 24 канал.

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За третье место поборолся Тарьей Бе, не позволив двоим соперникам себя обогнать.

Результаты

1. Арнд Пайффер (Германия)

2. Мартин Пансилуома (Швеция)

3. Тарьей Бе (Норвегия)

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24. Дмитрий Пидручный (Украина)

Ход гонки

Единственный среди украинцев в гонку с массовым стартом пробился капитан сборной Дмитрий Пидручный. Лидер Украины стартовал под 26-м номером.

После первой стрельбы лидером гонки стал Фак, сразу за его спиной ехал француз Клод. Тройку лидеров замкнул Дале из Норвегии. Подручный быстро отстрелялся на первом огневом рубеже. "Чистая" стрельба позволила украинцу расположиться в лидерской группе – 13 место.

После второго огневого рубежа лидерские позиции захватили представители Норвегии. Первым вышел на третий круг Лагрейд в компании двоих братьев Бе.

Капитан сборной Украины снова показал отличный результат – ни разу не попал в "молоко". Благодаря хорошему старту украинец взобрался на 5 позиций – 8 ступенька. На экваторе гонки претендентов на награды поубавилось. Только 12 спортсменов были в 5 секундах от лидера.

Третья стрельба значительно ухудшила ситуацию многих лидеров. Лагрейд, который уже оформил "золотой" дубль на четвертом этапе в Хохфильцене, вышел лидером на предпоследний круг в гонке. Вторым неожиданно благодаря чистой стрельбе стал швед Пансилуома, а третьим стал Пайффер.

Пидручный дважды промахнулся и отправился наматывать 300 дополнительных метров. После двух штрафных кругов биатлонист из Украины вышел на 20 месте. Похоже, тернополянин не был готов выдерживать стремительный темп лидеров по дистанции.

Несмотря на промахи нескольких лидеров, еще ничего не было понятно. Они сокращали время благодаря хорошему ходу по трассе и вплотную приблизились к лидерским позициям.

На последнюю стрельбу вместе подъехали сразу 4 биатлониста. Бе-младший догнал тройку лучших по трассе. После заключительного огневого рубежа сразу пять спортсменов были в 10 секундах – 1. Пансилуома; 2. Пайффер; 3. Жаклин; 4. Доль; 5. Бе-старший.

Пидручный настрелял еще две ошибки и вышел на последний круг 23-м. После контрольной отметки перед финишем борьбу за "золото" вели Пансилуома и Пайффер, которые не подпускали к себе ближайших конкурентов. Они и решили судьбу золотой медали. Тройку лидеров замкнул норвежец Бе-старший.

Пидручный по трассе потерял 4 позиции и опустился с 20 на 24 место.