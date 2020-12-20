В австрийском Хохфильцене 20 декабря состоялся женский масс-старт, который стал последней гонкой в календарном 2020 году. Победу одержала норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

Лидер общего зачета Марте Олсбю пробежала только один штрафной круг, что позволило ей выиграть масс-старт. Об этом сообщает 24 канал.

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Результаты

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия)

2. Тирил Экхофф (Норвегия)

3. Доротея Вирер (Италия)

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23. Дарья Блашко (Украина)

Ход гонки

По результатам первой стрельбы в лидеры вырвались Олсбю, Вирер, Экхофф и Эльвира Эберг. Единственная украинка Дарья Блашко отработала чисто и держалась в топ-15.

На второй "лежке" быстрее всего отработали Вирер, Экхофф и Эберг. Именно они ушли в небольшой отрыв. К сожалению, Блашко пошла на штрафной круг за промах и вылетела из топ-20.

После первой стрельбы стоя впервые лидером гонки стала чешка Маркета Давыдова. Олсбю проигрывала только 3 секунды. Блашко на "стойке" отработала чисто, но из-за не слишком высокой скорости находилась на 22-й строчке.

На последней стрельбе Олсбю оказалась лучше соперниц и направилась к победе. Серебряную награду разыграли Вирер и Экхофф. Норвежка опередила итальянку, которая заняла третье место.

Украинка Блашко "поймала" еще один круг штрафа и финишировала 23-й.

Внимание. Хотя сезон 2020/2021 продолжится уже в январе, фанаты еще смогут увидеть биатлонистов в декабре. В понедельник, 28 декабря, состоится выставочная Рождественская гонка.