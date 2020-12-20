Украинка Блашко 23-я в масс-старте, Олсбю выиграла последнюю гонку 2020 года
В австрийском Хохфильцене 20 декабря состоялся женский масс-старт, который стал последней гонкой в календарном 2020 году. Победу одержала норвежка Марте Олсбю Ройселанд.
Лидер общего зачета Марте Олсбю пробежала только один штрафной круг, что позволило ей выиграть масс-старт. Об этом сообщает 24 канал.
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Результаты
1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия)
2. Тирил Экхофф (Норвегия)
3. Доротея Вирер (Италия)
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23. Дарья Блашко (Украина)
Ход гонки
По результатам первой стрельбы в лидеры вырвались Олсбю, Вирер, Экхофф и Эльвира Эберг. Единственная украинка Дарья Блашко отработала чисто и держалась в топ-15.
На второй "лежке" быстрее всего отработали Вирер, Экхофф и Эберг. Именно они ушли в небольшой отрыв. К сожалению, Блашко пошла на штрафной круг за промах и вылетела из топ-20.
После первой стрельбы стоя впервые лидером гонки стала чешка Маркета Давыдова. Олсбю проигрывала только 3 секунды. Блашко на "стойке" отработала чисто, но из-за не слишком высокой скорости находилась на 22-й строчке.
На последней стрельбе Олсбю оказалась лучше соперниц и направилась к победе. Серебряную награду разыграли Вирер и Экхофф. Норвежка опередила итальянку, которая заняла третье место.
Украинка Блашко "поймала" еще один круг штрафа и финишировала 23-й.
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