Милан продолжил свое пребывание на верху турнирной таблицы Серии А как минимум еще на один тур. В воскресенье, 20 декабря, Милан победил Сассуоло в 13 туре. "Россонери" забили самый быстрый гол в истории Серии А.

Сассуоло – Милан 1:2

Голы: Берарди, 89 – Леау, 1, Салемакерс, 26

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Гости в буквальном смысле забили быстрый гол, пишет 24 канал. Уже на 7-й секунде игры голкипер Сассуоло вытаскивал мяч из сетки собственных ворот. Футболисты Милана развели мяч в центре поля и пронеслись к штрафной.

Чалханоглу коротким пасом отдал в штрафную, где первым на мяче был Леау и стал автором самого быстрого гола в истории Серии А.

Внимание. Предыдущий рекорд принадлежал Паоло Поджи, который в декабре 2001 года забил через 8 секунд после начала матча за Пьяченцу.

На 26 минуте Салемакерс развил успех партнера. Игрок Милана удвоил преимущество своей команды после быстрой контратаки.

Во втором тайме команды обменялись острыми моментами. Интригу в матч попытался вернуть Берарди, отличившийся на 89-й минуте. Но на большее игроки Сассуоло не были способны.

Благодаря победе Милан сохранил первое место в турнирной таблице. "Россонери" опережают миланский Интер всего на один балл.