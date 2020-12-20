Дисквалифицированный Беседин вернулся к Динамо
Нападающий сборной Украины и Динамо Артем Беседин отбыл дисквалификацию за допинг. В воскресенье, 20 декабря, завершилась дисквалификация футболиста.
О том, что 20 декабря завершилась дисквалификация Артема Беседина, информирует официальный сайт Динамо.
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Нападающий может в полном объеме тренироваться с партнерами и играть в контрольных и официальных матчах.
Что известно о допинге Беседина
19 декабря 2019 года УЕФА временно отстранил Артема от футбола. В феврале 2020 года УЕФА вынес окончательное решение о дисквалификации на один год за нарушение антидопинговых правил.
В допинг-пробе футболиста был обнаружен фенотропил – запрещенный стимулятор. Он увеличивает мозговую активность и психическую энергию.
По версии Динамо и самого футболиста, препарат попал в его организм случайно. В частности, форвард попросил у клубного врача Леонида Миронова таблетку от головной боли. Но медик ошибочно дал ему препарат, в котором действующим веществом был фенотропил.
С момента дисквалификации Беседин занимался индивидуально, и только с октября смог начать тренироваться вместе с командой.
Свой последний матч за Динамо Беседин провел 12 декабря 2020 года, когда киевляне сыграли вничью со швейцарским Лугано (1:1) в групповом турнире Лиги Европы.
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