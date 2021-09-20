Ломаченко против Комми

Василий Ломаченко получил нового соперника – 11 декабря украинец попытается одержать победу в поединке против 34-летнего боксера из Ганы Ричарда Комми. Место проведения боя пока не называется.

Победа украинских гребцов

В датском Копенгагене завершился чемпионат мира по гребле. Украинская сборная получила пять наград, три из которых "золотые".

Драка на матче Динамо на НСК "Олимпийский"

Во время матча Динамо и Александрии на НСК "Олимпийский" подрались болельщики на трибунах. Некоторые из них получили травмы – сломанный нос и пальцы.

В Динамо уже заявили, что передали видео со стадиона в полицию. Участники драки были задержаны.

Ярмоленко не спас Вест Хэм от поражения МЮ

Андрей Ярмоленко вышел на замену в матче Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. И заработал в этом матче пенальти уже в компенсированное арбитром время. Но Нобл не реализовал удар с точки. В итоге "молотобойцы" проиграли МЮ.

Отразил пенальти де Хеа. Он впервые за семь лет отразил удар с пенальти в матче АПЛ.

Первый гол за МЮ забил Криштиану Роналду. Он забивает в трех матчах подряд после возвращения в команду.

Умер Джимми Гривз

На 82-м году жизни умер лучший бомбардир в истории чемпионата Англии Джимми Гривз. В 1966 году со сборной Англии он стал чемпионом мира.

Гривзу принадлежит рекорд чемпионатов Англии по количеству голов – 357. Он шесть раз становился лучшим нападающим сезона.

Мэнни Пакьяо баллотируется в президенты Филиппин

Боксер Мэнни Пакьяо решил продолжить свою политическую карьеру. Он будет баллотироваться на президентских выборах на Филиппинах.

Результаты матчей УПЛ