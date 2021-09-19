Кровь, переломы и напуганные дети

Ультрас чемпиона Украины напал на зрителей, которые сидели на соседнем секторе. Фанаты Динамо начали жечь пиротехнику во время матча любимой команды и Александрии. Из-за чего получили замечания в свою сторону.

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Один из мужчин попросил фанатов перестать жечь дымовые шашки, которые вредно влияют на здоровье детей, сидевших в секторе. По словам одной из очевидиц, она вместе с друзьями и детьми, которые занимаются футболом, пришла на матч динамовцев, чтобы лично поддержать родную команду.

Ранее сообщалось, что фанаты Динамо подрались с болельщиками Александрии. Однако все было значительно хуже – свои побили своих же. Кресла НСК "Олимпийский" были залиты кровью.



Кресла в крови на НСК "Олимпийский" / Фото с фейсбуке Ирины Федорченко

Дети начали кашлять, когда дым дошел на их сектор. Один из родителей пошел просить фанатов потушить пиротехнику. В ответ он был отправлен на три буквы и забрызганный газовым баллончиком.

Сразу после этого несколько фанатов решили ответить на замечания. Они, словно звери, начали перепрыгивать через забор на соседний сектор и бить ее знакомого. Другие заступились за парня, но это не помогло. Началась массовая драка, в которой ультрас киевлян неслабо избил зрителей. Об этом она рассказала в комментарии tribuna.com.

У ее мужа перелом руки со смещением и синяки по всему телу. На своей странице в фейсбуке женщина болельщица выложила пост, в котором с сарказмом поблагодарила работников стадиона за безопасность во время матча любимой команды.

Еще один из пострадавших рассказал о драке на трибунах.

Из 4-5 человек с нашей стороны у одного перелом руки со смещением. У другого перелом носа, у всех синяки по телу. Били стадом за вежливое замечание не жечь дымовые шашки, потому что детям нечем было дышать,

– заявил один из зрителей матча в комментарии tribuna.com.