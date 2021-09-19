Джимми Гривз умер утром в воскресенье, 19 сентября. Причину смерти не называют. Ему был 81 год.

Стоящее Отец игрока МанСити умер через несколько минут после дебютного гола футболиста в Лиге чемпионов

Гривзу принадлежит рекорд чемпионатов Англии по количеству голов – 357. Он шесть раз становился лучшим нападающим сезона.

Что известно о Джимми Гривзе