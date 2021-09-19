Львов – Металлист 1925 0:0

Львов на правах хозяина действовал первым номером. Харьковчане поставили ставку на быстрые контратаки. Стартовая часть первого тайма прошла без острых моментов. Первый неплохой удар был на 22-й минуте, когда Якимец решился на выстрел. Но удар не изменил нули на табло "Арены Львов".

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Шина дважды угрожал воротам Металлиста 1925. Но в первом случае мяч пролетел мимо ворот. А во время второй атаки удар был прямо в центр ворот, где находился голкипер гостей.

Довольно спокойный темп поединка создавали команды. Романчук пробил из-за пределов штрафной – мимо ворот. Очень бледно выглядели команды в первом тайме. Первый угловой в матче был аж на 42-й минуте.

На перерыв команды ушли при нулевом счете.

После отдыха команды заиграли активнее. Однако опять ни одна из атак не завершилась взятием ворот. Якимец проверил бдительность голкипера, который парировал удар с угла поля.

Габелок красиво пробил со штрафного – голкипер Ильющенков потянул мяч из девятки ворот.

Львов и Металлист 1925 расписали нулевую мировую на "Арене Львов". Такой итоговый счет встречи не устроил ни одну из команд. Харьковчане с 7 очками идут на 12 месте. Львовский клуб с 3 пунктами продолжает занимать последнюю 16-ю позицию.

Львов – Металлист 1925 видеообзор