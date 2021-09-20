Ломаченко проти Коммі

Василь Ломаченко отримав нового суперника – 11 грудня українець спробує здобути перемогу у поєдинку проти 34-річного боксера з Гани Річарда Коммі. Місце проведення бою поки не називається.

Перемога українських веслувальників

У данському Копенгагені завершився чемпіонат світу з веслування. Українська збірна здобула п'ять нагород, три з яких "золоті".

Бійка на матчі Динамо на НСК "Олімпійський"

Під час матчу Динамо та Олександрії на НСК "Олімпійський" побилися вболівальники на трибунах. Деякі з них отримали травми – зламаний ніс та пальці.

В Динамо вже заявили, що передали відео зі стадіону до поліції. Учасники бійки були затримані.

Ярмоленко не врятував Вест Хем від поразки МЮ

Андрій Ярмоленко вийшов на заміну у матчі Вест Хем – Манчестер Юнайтед. І заробив у цьому матчі пенальті вже у компенсований арбітром час. Але Нобл не реалізував удар з позначки. У підсумку "молотобійці" програли МЮ.

Відбив пенальті де Хеа. Він вперше за сім років відбив удар з пенальті в матчі АПЛ.

Перший гол за МЮ забив Кріштіану Роналду. Він забиває у трьох матчах поспіль після повернення до команди.

Помер Джиммі Грівз

На 82-му році життя помер найкращий бомбардир в історії чемпіонату Англії Джиммі Грівз. У 1966 році зі збірною Англії він став чемпіоном світу.

Грівзу належить рекорд чемпіонатів Англії за кількістю голів – 357. Він шість разів ставав найкращим нападником сезону.

Менні Пак'яо балотується в президенти Філіппін

Боксер Менні Пак'яо вирішив продовжити свою політичну кар'єру. Він балотуватиметься на президентських виборах на Філіппінах.

Результати матчів УПЛ