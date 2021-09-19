Ворскла – Минай 2:0

Голы: Кане, 37, Лиховидько, 74 (авт)

Минай тоже к этому матчу подходил не с лучшей статистикой – у команды лишь одна победа в стартовом туре. Далее за пять матчей были два поражения и три ничьи. Неудачная серия продолжилась.

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В первом тайме команды показали футбол с ограниченным количеством моментов. За 45 минут игры команды нанесли по одному удару по воротам. И именно этот единственный удар в первом тайме позволил Ворскле забить гол – после подачи со штрафного мяч отлетел к Кане, и тот мощно пробил по воротам Кучера.

Во втором тайме активностей на поле стало больше. И у Миная даже были моменты, чтобы сравнять счет.

Забить гости могли и с пенальти – после удара Селезнева мяч попал в руку Тамма. Но арбитр Екатерина Монзуль решила не назначать пенальти.

Свой момент забить упустил и Байдал. Кучер мощно выбил мяч от ворот, и уже на чужой половине поля его и подхватил игрок. Но пока он добежал до ворот, его догнали двое соперников, а удар заблокировал Яворский.

Второй гол в ворота закарпатцев влетел после мощного удара Чеснакова. Но гол засчитали на защитника Минаю Лиховидько, ведь рикошетом от него мяч и пересек линию ворот.

Ворскла побеждает и поднимается на пятое место. Проходи же на 12 позиций – как раз над зоной вылета.