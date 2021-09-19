Заря – Черноморец 3:0

Голы: Кабаев, 2, Гладкий, 45 (пен), Аллахьяр, 88

Этот матч Заря проводила после игры в Лиге конференций. В четверг, 16 сентября, луганчане на выезде уступили норвежскому Буде/Глимт. Поэтому команда стремилась реабилитироваться перед своими болельщиками.

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Начало этому было положено уже в дебюте встречи. Громов прошел по левому флангу, после чего прострелил в штрафную. Гладкий решил не пробивать, а пропустил мяч на Кабаева. А уже тот попал в угол ворот.

За следующие десять минут Кабаев мог еще дважды забивать голы, но свои моменты упустил. Так же не забил и Фаворов.

Черноморец тоже не отсиживался у своих ворот. Вот только с точностью у одесситов была проблема. Голевой момент создал себе Цитаишвили, но не переиграл Мацапуру. А когда уже и вратарь не выручал, то на помощь пришла штанга после удара Брагару.

Тот же Брагару "привез" второй гол в свои ворота. Он не усмотрел за Кочергиным, сбив его в собственной штрафной. И Гладкий уверенно реализовал пенальти.

Преимущество в два гола несколько расслабило игроков Зари, которые во втором тайме несколько сбавили обороты. Черноморец же пытался сократить отставание. Но все попытки были тщетными.

Разгромным счет сделал Аллахьяр. Нападающий в этом матче вышел на замену, несколько оживив игру Зари впереди. А уже в конце встречи он сумел сбежать с центра поля, и в штрафной обыграть Паламарчука, отправив мяч в ворота.