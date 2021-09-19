Прервал неудачную серию
В первом тайме команды расписали мировую 1:1. Голами отметились Саид Бенрахма и Криштиану Роналду, который забивает в каждом матче после своего возвращения в Манчестер.
Больше о матче Ярмоленко заработал пенальти в матче против МЮ на последней минуте – Вест Хэм проиграл за промах
В конце матча Джесси Лингард вывел "красных дьяволов" вперед в счете – 1:2. Однако его гол не принес победу МЮ. В компенсированное арбитром время хозяева заработали пенальти. К отметке подошел Нобл, который всего две минуты до 11-метрового удара вышел на футбольное поле.
Отметим, что пенальти для Вест Хэма заработал Андрей Ярмоленко, который появился по ходу матча. Манчестер Юнайтед празднует сложную победу.
- В новом сезоне Де Хеа отыграл за МЮ 6 поединков во всех поединках, в которых пропустил 6 голов и одну встречу сыграл на ноль.
- Испанский футболист выступает за "красных дьяволов" с 2011 года.