Киевское Динамо и донецкий Шахтер вылетели из Лиги Европы. Андрей Ярмоленко потерял в трансферной стоимости. ФИФА получило обращение из-за стадиона имени Шухевича. Такими были главные новости в мире спорта в четверг, 18 марта.

Вылет Динамо и Шахтера

Далее в Лиге Европы - без украинских клубов. Оба украинских представителя – Динамо и Шахтер – проиграли и ответные матчи 1/8 финала. И вылетели из турнира.

Первым в Киеве проиграл Шахтер. "Горняки" уступили Роме. За итальянский клуб дублем отметился Майораль. За Шахтер единственный гол забил Жуниор Мораес.

Динамо на выезде уступило Вильярреалу. Херард Морено еще в первом тайме оформил дубль.

Поэтому определились все участники четвертьфинала. Жеребьевка состоится в пятницу, 19 марта.

Шахтер продал Соболя в Брюгге

Бельгийский Брюгге решил воспользоваться своим правом, и выкупил арендованного у Шахтера защитника Эдуарда Соболя. Контракт рассчитан до 2024 года.

На стадионе Шухевича хотят запретить проводить матчи

ФИФА просят вмешаться в присвоение Центральному стадиону Тернополя имени Романа Шухевича. Соответствующее обращение в адрес президента ФИФА отправил Центр Симона Визенталя. Там Шухевича назвали "нацистским помощником".

Ломаченко не будет драться с Вальдесом

Украинский боксер Василий Ломаченко продолжает находиться в поисках следующего соперника. Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе Оскар Вальдес якобы мог стать соперником украинца. Но его тренер опроверг эту информацию.

Усик никак не может договориться о бое с Джойсом

Александр Усик и Джо Джойс могут провести бой в 2021 году. Однако пока стороны никак не могут прийти к согласию. Усик заявил, что его не устроили условия, которые предложила сторона Джойса. И заявил, что они предоставили свои. Но у Джойса заявили, что они ничего не получали от Усика.

Тайсон проведет очередной бой

А пока украинские боксеры в ожидании своих будущих боев и соперников, Майк Тайсон готовится к следующему бою. Его он запланировал провести 29 мая. Вот только соперника держит в тайне.

Ярмоленко снова упал в цене

Украинский вингер Андрей Ярмоленко с каждым годом продолжает падение в стоимости. За год он потерял 7 миллионов евро. А за 3,5 года он подешевел на 20 миллионов евро. Теперь Ярмоленко оценивается в 5 миллионов евро.