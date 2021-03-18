Защитник Эдуард Соболь своей игрой заслужил стать полноценным игроком Брюгге. Бельгийский клуб выкупил контракт футболиста у Шахтера.

Остается в Бельгии

Эдуард Соболь впервые оказался в аренде в Брюгге в июле 2019 года. Фланговый защитник почти сразу стал стабильным игроком основного состава.

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После почти двух лет в Бельгии футболист заслужил своей игрой остаться в клубе. Брюгге решил выкупить контракт футболиста у Шахтера. Лидер сезона в Бельгии подписал с игроком сборной Украины долговременное соглашение до 2024 года.

Пока официально Брюгге об этом не сообщил. Однако в клубе публично поделились экономическими документами об акциях клуба, где уже возле фамилии украинца стоит цифра три в табличке контрактов.

К слову, арендное соглашение Соболя с Брюгге было рассчитано до конца июня 2021 года.