Брюгге выкупил Соболя у Шахтера
Защитник Эдуард Соболь своей игрой заслужил стать полноценным игроком Брюгге. Бельгийский клуб выкупил контракт футболиста у Шахтера.
Источник:официальный сайт Брюгге
Остается в Бельгии
Эдуард Соболь впервые оказался в аренде в Брюгге в июле 2019 года. Фланговый защитник почти сразу стал стабильным игроком основного состава.
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После почти двух лет в Бельгии футболист заслужил своей игрой остаться в клубе. Брюгге решил выкупить контракт футболиста у Шахтера. Лидер сезона в Бельгии подписал с игроком сборной Украины долговременное соглашение до 2024 года.
Пока официально Брюгге об этом не сообщил. Однако в клубе публично поделились экономическими документами об акциях клуба, где уже возле фамилии украинца стоит цифра три в табличке контрактов.
К слову, арендное соглашение Соболя с Брюгге было рассчитано до конца июня 2021 года.
- В этом сезоне защитник из Украины провел в футболке Брюгге 28 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал 5 ассистов.
- Дебютный гол за бельгийцев Эдуард забил в матче 29 тура чемпионата Бельгии против Зюлте-Варегем. Он перехватил мяч в центре поля, обыграл соперника и из пределов штрафной нанес удар. Голкипер отразил выстрел украинца, однако Соболь первым сыграл на добивании.
- Последнее результативное действие защитника за Брюгге было 3 февраля против Олса Бракел. Украинский футболист отметился асистом.
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