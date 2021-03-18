Донецкий Шахтер не смог совершить чудо и покинул Лигу Европы на стадии 1/8 финала. Украинский клуб 18 марта уступил итальянской Роме в ответном матче, который состоялся в Киеве.

Шахтер – Рома 1:2

Голы: Мораес, 59 – Майораль, 48, 72

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В первом поединке Шахтер потерпел неприятное поражение со счетом 3:0. В ответном матче дончанам нужно было забивать минимум трижды и не пропускать, чтобы восстановить паритет в противостоянии.

За день до игры стало известно, что болельщики не смогут попасть на НСК "Олимпийский". В Киеве на 3 недели запретили посещать матчи из-за карантина.

В первой половине тайма команды обменялись несколькими полумоментами, однако до настоящей угрозы дело так и не дошло. Только на 26 минуте Алан Патрик выстрелил перспективным ударом из-за пределов штрафной, и Лопес уверенно забрал мяч в руки.

На 29 минуте Алан Патрик во второй раз побеспокоил Лопеса. На этот раз бразилец бил из пределов штрафной, но и здесь голкипер продемонстрировал надежность. Впрочем, потенциальный гол не засчитали бы, ведь арбитр усмотрел фол.

На 34 минуте воротам Ромы угрожал Жуниор Мораес. Нападающий пробивал головой после кросса, однако не попал в створ ворот. Через 3 минуты уже Рома заставила понервничать фанатов Шахтера.

Майораль неожиданно выскочил на свидание с Трубиным, однако голкипер был первым на мяче и ликвидировал угрозу.

Роковой гол Ромы

Сразу после перерыва Рома похоронила шансы Шахтера на камбэк. Никто из защитников Шахтера не смог остановить Карсдорпа, который спокойно вошел в штрафную и прострелил. Его передачу прервал Сергей Кривцов. Однако капитан "горняков" выбил на Майораля, который легко отправил мяч в сетку ворот.

На 57 минуте Рома имела шансы удвоить преимущество. Спинаццола точно навесил в штрафную на Майораля, о котором забыли Майкон и Антонио. Нападающий нанес удар головой, но Трубин совершил великолепный сейв.

Через две минуты Шахтер наконец отличился в противостоянии с Ромой. Алан Патрик получил передачу в штрафной и прострелил вдоль линии ворот на Мораеса, который замкнул передачу в падении – 1:1.

Сразу после выхода на поле отличиться голом хотел Евгений Коноплянка. Хавбек в фирменном стиле сместился в центр и пробил в нижний угол. Лопес отбил мяч, который, скорее всего, летел мимо ворот.

Паритет на табло держался до 72 минуты. Вторая в матче результативная атака Ромы началась с их половины поля. Наступление римлян получило продолжение после того, как Педро отдал разрезную передачу в штрафную "горняков". Перес подобрал мяч, обыграл Трубина и покатил на Майораля. Тот переправил мяч в пустые ворота.

На 79 минуте Шахтер претендовал на пенальти. Матвиенко ворвался в штрафную и упал. Перес задержал игрока рукой, но арбитр не увидел нарушение правил.

Роме удалось удержать победу и во втором поединке. Таким образом, итальянцы победили Шахтер по сумме двух матчей со счетом 5:1. Следующего соперника "волки" узнают 19 марта.

Шахтер – Рома видеообзор