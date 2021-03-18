Киевское Динамо не сумело обыграть Вильярреал в матче 1/8 финала Лиги Европы. После поражения и во втором матче 18 марта, Динамо вылетело из турнира.

Вильярреал – Динамо 2:0

Голы: Морено, 13 36

После домашнего поражения со счетом 0:2, Динамо надо как минимум дважды забивать на выезде. И не пропускать. С одной из этих задач динамовцы не справились. Вместе с тем сами пропустили дважды и проиграли.

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Первый гол в этом матче был забит, когда Жерар Морено откликнулся на навес с фланга от Чуквезе. Нападающего никто не охранял в штрафной, и он головой отправил мяч в ворота с отскоком от газона.

Видео первого гола Морено

Впоследствии нападающий оформил дубль. На этот раз Миколенко ошибся, когда выносил мяч. Тот в итоге оказался у Морено. Он нанес удар по воротам, мяч задел ногу Забарного и мимо Бушана влетел в ворота.

Видео второго гола Морено

Динамо на все это ответило одним полумоментом в первом тайме, когда Буяльский обыграл Асенхо в штрафной. Но голкипер сумел исправиться и поймал мяч после навеса соперника.

А во втором тайме едва ли не единственным шансом Динамо стал момент, когда после прострела Сидорчука пытался пробить Супряга. Но в ворота мяч летел рикошетом от Альбиоля. И голкипер среагировал.

Эффектный гол мог быть и после удара Де Пены. Уругваец решил пробить в падении через себя. И до ворот было далеко, и Асенхо без проблем поймал мяч.

Динамо проигрывает и вылетает из Лиги Европы. Теперь команда может сосредоточиться на чемпионате Украины.