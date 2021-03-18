ФИФА просят запретить проводить матчи на стадионе имени Шухевича в Тернополе
ФИФА просят вмешаться в присвоение Центральному стадиону Тернополя имени Романа Шухевича. Соответствующее обращение в адрес президента ФИФА отправил Центр Симона Визенталя.
Источник:сайт Центра Симона Визенталя
Мэру Тернополя написали протест против переименования стадиона
Шимон Самуэльс, директор Центра Симона Визенталя, обратился в ФИФА с просьбой отреагировать на присвоение Центральному стадиону Тернополя имени Романа Шухевича.
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В письме президенту ФИФА Джанни Инфантино лидер УПА Роман Шухевич назван нацистом.
"Охотник на нацистов и историк Холокоста нашего Центра доктор Эфраим Зурофф написал мэру Тернополя протест против переименования стадиона в честь нацистского гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича, активного участника массовых убийств евреев и поляков во время Второй мировой войны", – говорится в письме.
Кроме того, доктор Эфраим Зурофф предложил, чтобы "на стадионе чествовали "украинских праведников", которые на свой страх и риск защищали еврейских беженцев, которых разыскивал для уничтожения Шухевич".
Переименование стадиона в честь "нацистского пособника" запятнало игру
Шимон Самуэльс призвал Джанни Инфантино обсудить этот вопрос на 71-м конгрессе ФИФА, который состоится 21 мая в онлайн формате.
Мы ожидаем, что вы настоите на том, чтобы Украинская ассоциация футбола отказала в проведении матчей на этом стадионе, пока он не будет переименован в духе устава ФИФА. ФИФА не должна ассоциироваться со злоупотреблением футболом на службе ненависти. Переименование Тернопольского стадиона в честь нацистского пособника массовых убийств запятнало прекрасную игру,
– говорится в письме.
Сайт Центра Симона Визенталя сообщил, что Инфантино ответил, сославшись на статью 4 Устава ФИФА "занять четкую позицию против дискриминации любого рода".
Что известно о переименовании стадиона в Тернополе
- Городской совет Тернополя 5 марта присвоил городскому стадиону имя Романа Шухевича. Это вызвало негативную реакцию в Израиле и Польше.
- Посол Израиля в Украине Джоэль Лион выступил с требованием отменить решение. В Министерстве иностранных дел Украины ответили, что дискуссии об этом должны вести историки.
- Также мэр Тернополя Сергей Надал напомнил послу Израиля, что семья Шухевичей спасла еврейскую девочку.
- В Польше мэрия города Замость заявила о разрыве партнерских отношений с украинским городом. А Институт нацпамяти Польши осудил присвоение стадиону имени Шухевича.
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