ФИФА просят вмешаться в присвоение Центральному стадиону Тернополя имени Романа Шухевича. Соответствующее обращение в адрес президента ФИФА отправил Центр Симона Визенталя.

Мэру Тернополя написали протест против переименования стадиона

Шимон Самуэльс, директор Центра Симона Визенталя, обратился в ФИФА с просьбой отреагировать на присвоение Центральному стадиону Тернополя имени Романа Шухевича.

К теме Институт нацпамяти Польши осудил присвоение стадиону в Тернополе имени Шухевича

В письме президенту ФИФА Джанни Инфантино лидер УПА Роман Шухевич назван нацистом.

"Охотник на нацистов и историк Холокоста нашего Центра доктор Эфраим Зурофф написал мэру Тернополя протест против переименования стадиона в честь нацистского гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича, активного участника массовых убийств евреев и поляков во время Второй мировой войны", – говорится в письме.

Кроме того, доктор Эфраим Зурофф предложил, чтобы "на стадионе чествовали "украинских праведников", которые на свой страх и риск защищали еврейских беженцев, которых разыскивал для уничтожения Шухевич".

Переименование стадиона в честь "нацистского пособника" запятнало игру

Шимон Самуэльс призвал Джанни Инфантино обсудить этот вопрос на 71-м конгрессе ФИФА, который состоится 21 мая в онлайн формате.

Мы ожидаем, что вы настоите на том, чтобы Украинская ассоциация футбола отказала в проведении матчей на этом стадионе, пока он не будет переименован в духе устава ФИФА. ФИФА не должна ассоциироваться со злоупотреблением футболом на службе ненависти. Переименование Тернопольского стадиона в честь нацистского пособника массовых убийств запятнало прекрасную игру,

– говорится в письме.

Сайт Центра Симона Визенталя сообщил, что Инфантино ответил, сославшись на статью 4 Устава ФИФА "занять четкую позицию против дискриминации любого рода".

Центр Симона Визенталя – неправительственная организация, деятельность которой направлена ​​на защиту прав человека, борьбу с терроризмом, антисемитизмом и изучение Холокоста.

Что известно о переименовании стадиона в Тернополе

Роман Шухевич – украинский политический деятель, военный и лидер УПА. Шухевич лично не участвовал в убийствах поляков. Также нет документальных свидетельств, что он отдавал похожие приказы.