Украинский боксер Василий Ломаченко продолжает находиться в поисках следующего соперника. Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе Оскар Вальдес якобы мог стать соперником украинца.

Непобедимый Оскар Вальдес не планирует боксировать с Ломаченко. Об этом рассказал менеджер Вальдеса Франк Эспиноза журналисту Стиву Киму.

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Франк Эспиноза, менеджер чемпиона мира по версии WBC в первом легком весе Оскара Вальдеса, рассказал мне, что любые слухи о поединке с Василием Ломаченко вообще не соответствуют действительности. Не было никаких переговоров, но он сказал, что они с Вальдесом хотят провести еще два боя в 2021 году,

– отметил журналист.

Frank Espinoza, manager of WBC jr. lightweight champion, Oscar Valdez, tells me that there is no truth to any rumors of a fight with Vasiliy Lomachenko. No talks have taken place. But he says he and Valdez want 2 more fights in 2021. #boxing — Steve Kim (@SteveKim323) March 17, 2021