Боя не будет: команда чемпиона WBC опровергла переговоры с Ломаченко
Украинский боксер Василий Ломаченко продолжает находиться в поисках следующего соперника. Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе Оскар Вальдес якобы мог стать соперником украинца.
Источник:твитер Стива Кима
Непобедимый Оскар Вальдес не планирует боксировать с Ломаченко. Об этом рассказал менеджер Вальдеса Франк Эспиноза журналисту Стиву Киму.
К слову Бой с Ломаченко все еще возможен: Хейни хочет встретиться с украинцем вместо Линареса
Франк Эспиноза, менеджер чемпиона мира по версии WBC в первом легком весе Оскара Вальдеса, рассказал мне, что любые слухи о поединке с Василием Ломаченко вообще не соответствуют действительности. Не было никаких переговоров, но он сказал, что они с Вальдесом хотят провести еще два боя в 2021 году,
– отметил журналист.
- Журналист Televisa Sonora Даниэль Гастелум сообщил, что Вальдес начал переговоры о бое с Ломаченко.
- А перед этим 33-летний Ломаченко дал интервью, в котором заявил, что может перейти во второй полулегкий вес. Также Василий сказал, что готов встретиться с Вальдесом.
- Впрочем, по словам украинца, все зависит от промоутера Боба Арума.
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