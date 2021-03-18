Британский боксер Джо Джойс и его украинский визави из Украины Александр Усик могут провести бой в 2021 году. Но у команд боксеров возникли трудности в ходе переговоров.

После того, как Энтони Джошуа подписал контракт с Тайсоном Фьюри на 2 поединка, Усик и Джойс "получили" зеленый свет для организации своего поединка.

Кстати В команде Джойса не оценили предложение Усика о гонораре за бой

Именно важность подписания контракта между Джошуа и Фьюри подчеркивал Александр Красюк, промоутер Усика, когда объяснял, почему бой с Джойсом до сих пор не согласован.

Также сторона Усика убеждала, что практически не вела переговоров с командой Джойса о поединке.

Мы не получали встречного предложения от Усика

Недавно Усик заявил, что ему не понравилось предложение Джойса. Украинец сказал, что предложил свои условия. Но Фрэнк Уоррен, утверждает, что никаких предложений от Усика не поступало.

Мы не получали встречное предложение от Усика или его команды. На прошлой неделе мы снова сделали предложение его менеджеру. Джо хочет этот бой. Мы хотим этот бой. Похоже, вы хотите этот бой. Давайте сделаем это для фанатов,

– сказал Уоррен.

По предварительной информации, на кону поединка между Усиком и Джойсом должен быть титул временного чемпиона мира по версии WBO.

Победитель поединка впоследствии сможет встретиться с победителем встречи Джошуа – Фьюри. Если кто-то из пары Джошуа – Фьюри откажется защищать титул, то Усик или Джойс получат полноценный титул.

Ни даты боя Усик – Джойс, ни места поединка до сих пор нет. Сторона украинца настаивает, что распределение гонорара должно быть 80/20 в пользу Усика.



Усик – Джойс / Инфографика Спорт 24