Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко потерял в цене. Специализированный статистический портал Transfermarkt обновил цены на футболистов английской Премьер-лиги (АПЛ).

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко, выступающий за Вест Хэм, теперь оценивается в 5 миллионов евро.

Кстати Роман Яремчук вошел в топ-3 самых дорогих футболистов чемпионата Бельгии

По сравнению с предыдущим обновлением, которое состоялось 13 октября 2020 года, Ярмоленко потерял в цене 2,5 миллиона евро. Тогда украинец стоил 7,5 миллиона евро.

Регресс в цене Ярмоленко

28 декабря 2017 – 25 миллионов евро

13 августа 2018 – 23 миллиона евро

13 августа 2019 – 20 миллионов евро

10 декабря 2019 – 15 миллионов евро

9 марта 2020 – 12 миллионов евро

8 апреля 2020 – 9,5 миллиона евро

13 октября 2020 – 7,5 миллиона евро

18 марта 2020 – 5 миллионов евро

В сезоне 2020/2021 Ярмоленко сыграл за Вест Хэм 21 матч. В его активе 3 гола и 4 ассиста. Ярмоленко только недавно вернулся в общую группу лондонцев после травмы.

В то же время неизменной осталась стоимость игрока Манчестер Сити Александра Зинченко. Футболист сборной Украины и дальше оценивается в 20 миллионов евро.