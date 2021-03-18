Ярмоленко снова потерял в цене по версии Transfermarkt
Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко потерял в цене. Специализированный статистический портал Transfermarkt обновил цены на футболистов английской Премьер-лиги (АПЛ).
Источник:Transfermarkt
Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко, выступающий за Вест Хэм, теперь оценивается в 5 миллионов евро.
Кстати Роман Яремчук вошел в топ-3 самых дорогих футболистов чемпионата Бельгии
По сравнению с предыдущим обновлением, которое состоялось 13 октября 2020 года, Ярмоленко потерял в цене 2,5 миллиона евро. Тогда украинец стоил 7,5 миллиона евро.
Регресс в цене Ярмоленко
- 28 декабря 2017 – 25 миллионов евро
- 13 августа 2018 – 23 миллиона евро
- 13 августа 2019 – 20 миллионов евро
- 10 декабря 2019 – 15 миллионов евро
- 9 марта 2020 – 12 миллионов евро
- 8 апреля 2020 – 9,5 миллиона евро
- 13 октября 2020 – 7,5 миллиона евро
- 18 марта 2020 – 5 миллионов евро
В то же время неизменной осталась стоимость игрока Манчестер Сити Александра Зинченко. Футболист сборной Украины и дальше оценивается в 20 миллионов евро.
Поделиться новостью