Таинственный соперник: дата нового боя Майка Тайсона
Фанаты "Железного Майка" уже скоро смогут снова увидеть на ринге легенду бокса. Майк Тайсон проведет бой уже весной 2021 года.
Источник:BoxingScene
Дата поединка
Майк Тайсон пообещал фанатам выйти на ринг уже 29 мая. А вот своего следующего соперника бывший чемпион мира в супертяжелом весе оставил в тайне.
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По словам "Железного Майка", выставочный бой состоится на арене Hard Rock в Майами (США). Не исключено, что все снова смогут увидеть легендарное противостояние Майка с Эвандером Холифилдом, ранее бросал вызов американцу.
Почему этот бой хочется увидеть снова
- Боксеры уже ранее дважды выходили на ринг друг против друга в 1996 и 1997 годах. В обоих случаях победу праздновал Холифилд, поэтому для Тайсона это еще одна попытка взять реванш.
- Сам Майк вспоминая поединок заявлял, что хотел бы еще раз откусить ухо соперника. Такой скандальный инцидент произошел в 1997 году. Холифилд несколько раз головой ударил соперника. Такие действия переполнили чашу терпение Тайсона. В третьем раунде в ответ Майк откусил Эвандеру кусок уха. Бой завершился победой Холифилда после дисквалификации его соперника.
Для самого Тайсона этот выставочный бой будет вторым после возвращения на ринг. Первый бой Майка с Роем Джонсон-младшим завершилась скандальной ничьей. Тайсон не согласился с таким счетом. Сразу после объявления результата "Железный Майк" бросил пару нецензурных фраз в сторону судей и покинул ринг.
А конферансье Майк Баффер отказался объявлять ничью. Поэтому это пришлось сделать журналисту, который брал интервью после поединка.
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