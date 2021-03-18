Фанаты "Железного Майка" уже скоро смогут снова увидеть на ринге легенду бокса. Майк Тайсон проведет бой уже весной 2021 года.

Дата поединка

Майк Тайсон пообещал фанатам выйти на ринг уже 29 мая. А вот своего следующего соперника бывший чемпион мира в супертяжелом весе оставил в тайне.

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По словам "Железного Майка", выставочный бой состоится на арене Hard Rock в Майами (США). Не исключено, что все снова смогут увидеть легендарное противостояние Майка с Эвандером Холифилдом, ранее бросал вызов американцу.

Почему этот бой хочется увидеть снова

Боксеры уже ранее дважды выходили на ринг друг против друга в 1996 и 1997 годах. В обоих случаях победу праздновал Холифилд, поэтому для Тайсона это еще одна попытка взять реванш.

Сам Майк вспоминая поединок заявлял, что хотел бы еще раз откусить ухо соперника. Такой скандальный инцидент произошел в 1997 году. Холифилд несколько раз головой ударил соперника. Такие действия переполнили чашу терпение Тайсона. В третьем раунде в ответ Майк откусил Эвандеру кусок уха. Бой завершился победой Холифилда после дисквалификации его соперника.

Для самого Тайсона этот выставочный бой будет вторым после возвращения на ринг. Первый бой Майка с Роем Джонсон-младшим завершилась скандальной ничьей. Тайсон не согласился с таким счетом. Сразу после объявления результата "Железный Майк" бросил пару нецензурных фраз в сторону судей и покинул ринг.

А конферансье Майк Баффер отказался объявлять ничью. Поэтому это пришлось сделать журналисту, который брал интервью после поединка.