Василий Ломаченко получил дату боя против Теофимо Лопеса. Футболист сборной Украины Богдан Бутко мог переболеть коронавирусом. Такими были главные новости спорта в Украине и мире в субботу, 18 июля.

Дата боя Ломаченко – Лопес

Бой между украинцем Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом становится все более реальным. Американский боксер заявил, что поединок состоится 3 октября. Ту же дату перед тем озвучивал и промоутер Боб Арум.

Сам Ломаченко поддерживает форму пока дома – бегает по побережью Черного моря. Во время такой пробежки он даже стал жертвой шутки от Александра Усика.

"Десна" не сыграет еврокубки в Чернигове

Неутешительная новость для болельщиков "Десны" – команда не сыграет свои матчи в родном городе в Лиге Европы. Все потому, что стадион "Десны" не соответствует требованиям УЕФА. И если квалификационные раунды команда сможет сыграть на "Оболонь-Арене" или стадионе "Динамо" им. В. Лобановского в Киеве, то матчи группового этапа "Десна" проведет, скорее всего, в Одессе на стадионе "Черноморец".

Коронавирус в Бутко

Футболист польского "Леха" Богдан Бутко признался, что, вероятно, переболел коронавирусом. При этом сделал это тайком. Официального подтверждения этому нет, но по словам игрока, у него есть склонность к коронавирусу, а в крови, скорее всего, антитела.

Стоит добавить, что за "Лех" Бутко выступает на правах аренды. Контракт игрока принадлежит донецкому "Шахтеру". А сам футболист неоднократно вызывался в сборную Украины.

Обидное поражение Свитолиной

Элина Свитолина не смогла выйти во второй подряд финал минитурнира в Берлине. В полуфинале она уступила Анастасии Севастовой – дважды по 1:6. При этом эти теннисистки между собой сыграли в полуфинале предыдущего турнира, и тогда сильнее оказалась именно украинка.

Новый ультиматум Смалийчука по "Карпатам"

Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук может распустить команду. Произойдет это в том случае, если клуб не получит лицензию для участия в Первой лиге. СМИ пишут, что Смалийчук не намерен финансировать команду, если она будет выступать в любителях или во Второй лиге.

Стоит добавить, что с лицензированием у "Карпат" могут возникнуть проблемы. Все из-за задолженности в 5 миллионов евро, которая тянется за клубом.

Цитаишвили претендует на награду Golden Boy

Полузащитник "Динамо" и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили все еще остается в числе претендентов на награду лучшему молодому игроку Европы Golden Boy. Он среди 80 молодых футболистов, которые остались после первого раунда.

Также в списке есть еще один представитель чемпионата Украины. На награду претендует бразильский полузащитник "Шахтера" Тете.

Гибель фигуристки Александровской в ​​России

В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская. Причиной смерти 20-летней девушки стало падение из окна с 6-го этажа. Тело обнаружили под окнами дома. Предварительная причина гибели – самоубийство.

Стоит отметить, что Екатерина Александровская выступала за Австралию в международных соревнованиях.