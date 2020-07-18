Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выиграть второй выставочный мини-турнир в Берлине. В полуфинале украинка уступила Анастасии Севастовой.

Матч оказался довольно коротким, а Свитолина уступила с разгромным счетом, дважды проиграв 1:6, пишет 24 канал.

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Свитолина в начале взяла свой гейм, после чего позволила сопернице выиграть девять геймов подряд – шесть в первом сете и три во втором. После этого Севастова еще один раз реализовала брейк, доведя матч до победы.

Элина Свитолина – Анастасия Севастова 0:2 (1:6, 1:6)

We have our finalist.



Anastasija Sevastova defeats Elina Svitolina in two quick sets, 6-1, 6-1 at @bett1aces. #bett1aces pic.twitter.com/pkGPwTK7V5 — Tennis Channel (@TennisChannel) July 18, 2020

Стоит добавить, что эти теннисистки сыграли в полуфинале предыдущего мини-турнира в Берлине. Правда тогда игра состоялась на травяном корте (на этот раз теннисистки играли на харде в ангаре берлинского аэропорта). В этом матче Свитолина победила, впоследствии выиграв и турнир.