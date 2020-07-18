Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко вместе готовятся к своим следующим боям. Без шуток между ними не обходится.

Один из таких случаев опубликовал Усик в Instagram.

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На видео видно, как Усик во время пробежки обращается к своему будущему сопернику Дереку Чисоре.

"Дерек, где ты? Дерек, я бегу!", – кричит Усик на видео.

На видео, кроме него, также его сын и Василий Ломаченко. Именно последний и стал жертвой насмешек со стороны Усика.

Чемп, чемп бежит! Сын, дай дорогу чемпу! Сын, не топи, не топи так за ним, а то он сейчас выдохнется нахр*н,

– пошутил над Ломаченко Усик.

Следующие бои Усика и Ломаченко

Когда именно оба боксера проведут свои бои – пока неизвестно. Усик должен сразиться с британцем Дереком Чисорой. Именно к нему он и обращался на видео. Вполне вероятно, что их бой состоится в октябре.

Что касается Ломаченко, то и его бой против Теофимо Лопеса хотя официально и подтвержден, но пока без даты. Хотя американский боксер заявил, что он состоится 3 октября.

Добавим, что в геотеге к видео указано Loma Sport Hotel. Речь идет об отеле, который Ломаченко открыл в Затоке, в Одесской области.