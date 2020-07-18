Усик потроллил Ломаченко во время совместной пробежки по побережью: видео
Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко вместе готовятся к своим следующим боям. Без шуток между ними не обходится.
Один из таких случаев опубликовал Усик в Instagram.
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На видео видно, как Усик во время пробежки обращается к своему будущему сопернику Дереку Чисоре.
"Дерек, где ты? Дерек, я бегу!", – кричит Усик на видео.
На видео, кроме него, также его сын и Василий Ломаченко. Именно последний и стал жертвой насмешек со стороны Усика.
Чемп, чемп бежит! Сын, дай дорогу чемпу! Сын, не топи, не топи так за ним, а то он сейчас выдохнется нахр*н,
– пошутил над Ломаченко Усик.
Следующие бои Усика и Ломаченко
Когда именно оба боксера проведут свои бои – пока неизвестно. Усик должен сразиться с британцем Дереком Чисорой. Именно к нему он и обращался на видео. Вполне вероятно, что их бой состоится в октябре.
Что касается Ломаченко, то и его бой против Теофимо Лопеса хотя официально и подтвержден, но пока без даты. Хотя американский боксер заявил, что он состоится 3 октября.
Добавим, что в геотеге к видео указано Loma Sport Hotel. Речь идет об отеле, который Ломаченко открыл в Затоке, в Одесской области.