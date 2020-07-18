Львовские "Карпаты" могут просто исчезнуть, если команда не будет выступать в Первой лиге. Новый совладелец клуба Олег Смалийчук не планирует финансировать команду, если она будет выступать в любителях или Второй лиге.

Информацию о новом требовании Смалийчука опубликовало издание Sport.ua со ссылкой на собственные источники.

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"По нашей информации, если "Карпаты" же не будут допущены к соревнованиям в Первой лиге, Олег Смалийчук готов распустить клуб. То есть в этом случае даже не идет речь об участии в любительском чемпионате: "Карпаты" просто исчезнут", – говорится в сообщении журналистов.

Почему "Карпаты" могут не допустить к участию в Первой лиге

"Карпаты" уже точно вылетают из УПЛ. Команда не сыграла два матча чемпионата, и по регламенту их ожидает исключение из турнира. У клуба было еще 10 дней, чтобы подать апелляцию, и вряд ли они это сделают. Команда и так вылетала по спортивному принципу, занимая последнее место в турнирной таблице.

Поэтому команда должна продолжить со следующего сезона выступать в Первой лиге. Но есть проблема с необходимостью прийти аттестацию. "Карпаты" не отвечают одному из критериев – у них есть задолженность в размере около 5 миллионов евро.

О долге клуба говорится и на официальном сайте "Карпат". И компания Смалийчука Mendil Limited даже "готова взять на себя обязательство в течение определенного времени погасить все накопленные долги ФК "Карпаты", чтобы успешно пройти аттестацию на участие команды в следующем сезоне в Первой лиге". Однако взамен Смалийчук требует встречи с представителями второго совладельца клуба – официально Krisal Holdings Ltd, а фактически – олигархом Игорем Коломойским, чтобы провести общее собрание участников и решить вопрос о возможности покупки доли клуба. Sport.ua пишет, что предыдущий совладелец Петр Дыминский обещал Смалийчуку организовать встречу с Коломойским, когда продавал клуб. Но его обещание осталось лишь словами.

Поэтому если "Карпаты" не покроют свой долг, то они не получат лицензии для участия в Первой лиге. При таких условиях Смалийчук и может объявить о роспуске клуба.