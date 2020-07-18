Защитник Богдан Бутко, который на правах аренды выступает за польский "Лех", признался, что мог переболеть коронавирусом. Сейчас у него в крови есть антитела, а сам он склонен к тому, чтобы заразиться.

Информацию о возможной инфекции и как он ее перенес, футболист рассказал в комментарии телеканалу "Футбол".

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"Я никому не рассказывал, что заболел, скорее всего, коронавирусом. Я попал на самоизоляцию на две недели. Кстати, сейчас мы сдаем тест в команде. Показывает, что у меня есть склонность к коронавирусу. Приходится по 2-3 раза сдавать кровь. Скорее всего, в крови есть антитела", – приводит слова футболиста канал "Футбол".

Бутко также рассказал, что он много времени провел в самоизоляции – дважды по 14 дней.

"Когда приняли решение, что не будут доигрывать чемпионат, я поехал домой. Здесь также просидел 14 дней в карантине. Пробыл месяц в Украине, затем вернулся в Польшу, где еще отбыл 14-дневную самоизоляцию. В четырех стенах я побывал прилично", – рассказал Богдан Бутко.